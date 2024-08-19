Законопроект о повышении налогов будут переписывать

Власти завершают работу над изменениями в налоговый законопроект. Этот проект, вероятно, вынесут на рассмотрение Верховной Рады в начале сентября.

Законопроект о налогах переписывают

В частности будут внесены следующие изменения:

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налог на оборот для юридических лиц по ставке 1%, скорее всего заменят на повышение НДС до 23 – 24%;

авансовый платеж для АЗС в размере 4 000 гривен за кубометр мощности хранения горючего заменят на фиксированный платеж за каждый объект. Например, минимальный платеж 60 000 гривен с одной АЗС в месяц.

Зато планы увеличить военный сбор для ФЛП останется неизменным. Для физлиц он увеличится с 1,5% до 5%, а для ФЛП III группы составит 1% от дохода. Остальные группы будут платить 5% в расчете с двух минимальных зарплат в месяц

Налоги на посылки до 150 евро тоже вынесут на повестку дня.

В законопроекте может остаться норма о военном сборе в 5% на стоимость всех услуг мобильных операторов.

Напомним! Если этот законопроект примут, он заработает только в октябре.