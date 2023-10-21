Как занятия спортом в университетские годы влияют на карьеру, – исследование

На продвижение по карьерной лестнице влияет многое. Ученые указали на неожиданный фактор: по их данным, успех в бизнесе связан с тем, занимались ли вы спортом в юношеские годы.

В октябре американское Национальное бюро экономических исследований опубликовало результаты любопытного исследования. Ученые изучали, как сложилась карьера выпускников Лиги плюща. Следует сказать, что эти элитные университеты сперва были спортивным объединением.

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Пути, которые мы выбираем

В США рассказали о результатах исследования: там сравнили, как зависят карьерные вкусы от спортивных интересов. Для этого сопоставили информацию обо всех спортсменах Лиги Плюща с 1970 по 2021 годы и данные резюме всех выпускников Лиги Плюща.

Данные за 50 лет позволили изучить вопрос на определенной выборке, ведь за это время экономика претерпела сногсшибательные изменения: появились новые профессии, многие начали работать удаленно, а диджитал стал привычным. Впрочем, есть кое-что неизменное.

Занятия спортом в университетские годы коррелируют с последующей самореализацией в бизнесе. А вот те, кому не нравился спорт, склонны выбирать для себя более спокойное дело жизни и обычно достигают успехов в академической сфере.

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Насколько успешны "спортсмены" и "неспортивные"

Исследователи учли последипломное образование выпускников, а также результаты их карьеры, а не только сам факт выбора той или иной отрасли.

Те, кому нравился спорт, выбирают труд, связанный с бизнесом и финансами. Если же они решат получать ученую степень, то, скорее всего, станут магистрами делового администрирования (Master of Business Administration, MBA). Их зарплата выше "неспортивных" одногруппников и должности также выше.

А вот условные "ботаники", которым было не по душе носиться с мячом, преимущественно получали степень доктора медицины, доктора философии (PhD) или ученую степень STEM.

Вероятно, подобная корреляция связана с тем, что командные виды спорта развивают лидерские навыки. Так что у "спортсменов" лучшие менеджерские и лидерские качества и навыки стратегического планирования, а у "ботаников" – аналитические.

Следует понимать, что обнаруженная учеными связь не является приговором. Занимайтесь тем, что по душе!