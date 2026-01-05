Зарплата плюс чаевые: сколько можно заработать официантом в Буковеле
- В Буковеле официанты могут зарабатывать от 25 до 80 тысяч гривен, в зависимости от заведения и условий.
- В январе 2026 года средняя зарплата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен, с самыми высокими выплатами в Киеве (37 500 гривен).
Буковель – один из самых известных курортов Украины, который зимой привлекает на лыжный отдых тысячи туристов. Работа официантом в таком популярном месте должна приносить высокие заработки официантам, но все зависит от заведения и многих других факторов.
Какой средний заработок официантов в Украине?
По состоянию на январь 2026 года средняя заработная плата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен в месяц. Это на 19% больше, чем в начале предыдущего года, передает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.
Лучше всего зарабатывают сейчас официанты в столице. Их зарплаты в заведениях Киева в среднем составляют примерно 37 500 гривен.
На втором месте – Одесса, где официанты могут получать около 27 500 гривен в месяц.
Выше средней по стране зарплата и во Львове, который замыкает тройку городов с лучшими заработками официантов – 26 400 гривен.
В других городах заведения платят своим сотрудникам за эту работу меньше:
- в Ужгороде – 25 800 гривен;
- в Днепре – 25 тысяч гривен;
- в Черновцах – 23 500 гривен;
- в Ивано-Франковске – 23 тысячи гривен;
- в Харькове – 22 500 гривен;
- в Виннице – 22 тысячи гривен;
- в Ровно – 22 тысячи гривен;
- в Хмельницком – 22 тысячи гривен;
- в Черкассах – 22 тысячи гривен;
- в Полтаве – 21 500 гривен;
- в Тернополе – 21 тысячу гривен;
- в Луцке – 20 тысяч гривен;
- в Запорожье – 19 500 гривен;
- в Житомире – 19 тысяч гривен;
- в Николаеве – 17 500 гривен;
- в Чернигове – 16 тысяч гривен.
Важно! Меньше всего зарабатывают официанты Кропивницкого – в среднем 15 500 гривен в месяц – и Кривого Рога – 13 500 гривен в месяц.
Сколько могут заработать официанты в Буковеле?
Зато в Буковеле официанты могут надеяться на зарплату, что значительно превышает среднюю по стране. Как свидетельствуют вакансии, на горнолыжном курорте платят от 25 тысяч и до 80 тысяч гривен.
Самую высокую заработную плату в январе 2026 официантам предлагает гостинично-ресторанный комплекс HAY – от 60 тысяч до 80 тысяч в месяц. При этом работникам компенсируют расходы на проезд до Буковеля, обещают трехразовое питание и комфортные условия для проживания.
Несколько меньше, но все равно высокие заработные платы предлагаются:
- отель-ресторан Carparosa – от 35 до 60 тысяч гривен;
- ресторан "Пламя" – от 35 до 55 тысяч гривен от 35 до 55 тысяч гривен;
- ресторация Pan Banosh – от 35 до 50 тысяч гривен;
- термальный комплекс Rikka Khust Thermal Resort – от 35 до 45 тысяч гривен.
Этот заработок официанта включает ставку и чаевые включает ставку и чаевые.
Большинство других заведений в Буковеле предлагают официантам зарплату от 25 до 35 тысяч гривен. Почти все ставят обязательное условие – наличие опыта работы в профессии не менее 1 года.
Заметьте! По данным Госстата, в ноябре (последние обнародованные данные) средняя заработная плата по Украине составляла 27 167 гривен.
Что еще надо знать о зарплатах в Украине?
В ноябре 2025 года средняя зарплата по Украине выросла на 0,9% по сравнению с октябрем, как свидетельствует официальная статистика. Самые высокие доходы зафиксировали в столице. В ноябре средняя зарплата в Киеве достигла 40 633 гривен, что существенно превышает показатели большинства регионов страны.
Самые низкие выплаты пришлись на Кировоградскую область. В центральном регионе средний уровень оплаты труда составил 19 079 гривен, что стало наименьшим показателем по Украине.
По отраслям лидерство сохранила сфера информационных технологий. Работники сектора информации и телекоммуникаций в ноябре в среднем получали 66 934 гривны. Наименее оплачиваемой отраслью осталась образование. Средняя заработная плата педагогов составила 16 622 гривны.
В то же время в пояснительной записке к закону о Государственном бюджете отмечается, что в 2026 году среднемесячная зарплата в Украине, по прогнозам, может вырасти до 30 032 гривен в номинальном измерении.