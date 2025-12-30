Почти полмиллиона долларов: зарплата пилота американской компании шокировала мир

В сети появилось фото платежной ведомости пилота авиакомпании American Airlines, что сразу облетело сеть и вызвало обсуждение. Доход в почти полмиллиона долларов поразил мир, однако встал вопрос, действительно ли это выгодно.

Какая зарплата у пилота American Airlines?

Зарплата пилотов зависит от авиакомпании, в которой они работают, и количества часов, которые они налетали в течение года, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Согласно платежной ведомости капитана American Airlines, распространенной на X, потенциал заработка пилотов настолько высок, что это заставит большинство людей пересмотреть свой карьерный путь,

Якобы скриншот платежной квитанции принадлежит капитану Boeing 737 авиакомпании American Airlines, базирующейся в Майами. Такой самолет компания использует для рейсов внутри США, а также на популярных направлениях в Мексику и Карибский бассейн.

Если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что годовая зарплата пилота составляет почти 458 000 долларов:

За период с середины ноября до середины декабря пилот зарабатывал в среднем 361 доллар в час.

Это позволило ему получить более 22 тысяч долларов только за один месяц.

Общая сумма заработка с начала года составила впечатляющие 457 894 доллара (более 19 миллионов гривен).

Несмотря на то, что автор впоследствии удалил пост, дискуссия успела выйти далеко за пределы авиационного сообщества.

Действительно ли выгодно быть пилотом?

Несмотря на резонанс, сумма в 450 тысяч долларов не является типичной для отрасли. Это пик карьеры, которого достигают только самые опытные командиры крупных авиалиний. Для сравнения:

Средний доход: обычная годовая зарплата пилота в США составляет около 134 тысяч долларов.

обычная годовая зарплата пилота в США составляет около 134 тысяч долларов. Стоимость обучения: путь в кабину самолета требует инвестиций до 120 тысяч долларов и не менее 1 500 часов полета.

путь в кабину самолета требует инвестиций до 120 тысяч долларов и не менее 1 500 часов полета. Возрастные ограничения: карьера пилота завершается обязательным выходом на пенсию в 65 лет.

Несмотря на финансовую привлекательность профессии, в Северной Америке наблюдается острый дефицит кадров – отрасли не хватает около 12 тысяч специалистов. Нехватку пилотов испытывают не только коммерческие перевозчики, но и ВВС США.

Что известно о зарплатах в Украине?