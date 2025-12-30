Яка зарплата у пілота American Airlines?

Зарплата пілотів залежить від авіакомпанії, в якій вони працюють, та кількості годин, які вони налітали протягом року, пише 24 Канал з посиланням на New York Post.

Згідно з платіжною відомостю капітана American Airlines, поширеною на X, потенціал заробітку пілотів настільки високий, що це змусить більшість людей переглянути свій кар'єрний шлях,

Нібито скріншот платіжної квитанції належить капітану Boeing 737 авіакомпанії American Airlines, що базується в Маямі. Такий літак компанія використовує для рейсів усередині США, а також на популярних напрямках до Мексики та Карибського басейну.

Якщо придивитися уважніше, можна побачити, що річна зарплата пілота становить майже 458 000 доларів:

За період з середини листопада до середини грудня пілот заробляв у середньому 361 долар на годину.

Це дозволило йому отримати понад 22 тисячі доларів лише за один місяць.

Загальна сума заробітку з початку року склала вражаючі 457 894 долари (понад 19 мільйонів гривень).

Попри те, що автор згодом видалив пост, дискусія встигла вийти далеко за межі авіаційної спільноти.

Чи справді вигідно бути пілотом?

Попри резонанс, сума у 450 тисяч доларів не є типовою для галузі. Це пік кар’єри, якого досягають лише найдосвідченіші командири великих авіаліній. Для порівняння:

Середній дохід: звичайна річна зарплата пілота у США становить близько 134 тисяч доларів.

звичайна річна зарплата пілота у США становить близько 134 тисяч доларів. Вартість навчання: шлях до кабіни літака вимагає інвестицій до 120 тисяч доларів та щонайменше 1 500 годин польоту.

шлях до кабіни літака вимагає інвестицій до 120 тисяч доларів та щонайменше 1 500 годин польоту. Вікові обмеження: кар’єра пілота завершується обов’язковим виходом на пенсію у 65 років.

Попри фінансову привабливість професії, у Північній Америці спостерігається гострий дефіцит кадрів – галузі бракує близько 12 тисяч фахівців. Брак пілотів відчувають не лише комерційні перевізники, а й ВПС США.

Що відомо про зарплати в Україні?