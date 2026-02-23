"Если работаешь за минималку – больной на голову": Смелянский поразил комментарием на тему зарплаты
- Игорь Смелянский подвергся критике за комментарий, в котором назвал "больными" людей, работающих за минимальную зарплату, тогда как сам получает 700 тысяч гривен в месяц.
- При этом часть вакансий в компании предусматривают плату 8 – 10 тысяч гривен.
Гендиректор Игорь Смелянский в очередной раз попал в скандал в соцсетях благодаря своим комментариям. На этот раз обсуждение касалось его почти миллионной зарплаты, во время которого топ-менеджер назвал "больными" людей, которые соглашаются работать за минималку.
Что известно о новом скандале с участием Смелянского?
Несколько дней назад стало известно, что Игорь Смелянский получает 700 тысяч гривен в месяц зарплаты "чистыми", однако жалуется, что этого ему не хватает, стало известно из Threads.
Смотрите также Планирует большую зарплату: Смелянский рассказал, куда поедет после увольнения из Укрпочты
Глава Укрпочты жалуется в еnths, что ему не хватает денег на квартиру. Далее он говорит, что получает официально зарплату - 700 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов. Уважаемый, а вы не хотите н***й прожить месяц на минималку? Или уже зажрался конкретно? 700 тысяч ему мало,
– высказалась одна из комментаторок.
В ответ Смелянский отметил, что жить на минималку он не хочет и "если ты здоровый мужчина или женщина и работаешь за минималку – то больной на голову".
После этого другие комментаторы начали анализировать вакансии на Укрпочте и обнаружили, что многие из них, в частности вакансии почтальонов, не предусматривают плату, выше 8 – 10 тысяч гривен.
Заметьте! Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2026 года составляет 8 647 гривен.
Какая зарплата у Смелянского и работников Укрпочты?
Месячная зарплата Смелянского составляет около 970 тысяч гривен или примерно 15 тысяч евро. Об этом он рассказал в интервью Янине Соколовой.
За прошлый год топ-менеджер заработал 11,7 миллионов гривен без вычета налогов. По его словам, размер зарплаты не вызывает у него дискомфорта.
Смелянский отметил, что до перехода на государственную службу зарабатывал значительно больше – около 50 тысяч долларов ежемесячно. Сейчас же, говорит чиновник, он работает в Укрпочте не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца.
Зато средняя зарплата работника Укрпочты – 17 тысяч гривен.
Предыдущие скандалы с участием Укрпочты
Укрпочту обвинили в сексуализации детей из-за коллаборации с брендом одежды, что вызвало возмущение в сетей. позже гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский признал ошибку: сотрудничество с брендом Rikky Hype прекращено, а пост удален.
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский также оказался в центре скандала после того, как назвал комментатора проституткой, но извиняться не собирается.
Спор начался из-за критики ребрендинга Укрпочты, где новое лого было создано компанией Spiilka Design Büro на основе исторических украинских почтовых марок.