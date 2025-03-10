Зарплаты нетехнических специалистов в ИТ – сколько зарабатывают специалисты HR, Recruiting, Marketing

Зарплаты нетехнических специалистов в ИТ имеют схожий уровень по многим направлениям. Самая высокая медианная зарплата среди этих специальностей – у юристов (2415 долларов), самая низкая – у поддержки и административного персонала (900-1100 долларов).

Маркеры высоких зарплат

Положительную динамику показывают зарплаты маркетологов, бизнес-девелоперов, PR-менеджеров и технических райтеров. В рекрутинге наблюдается снижение медианных зарплат. Об этом свидетельствуют данные портала DOU, информирует 24 Канал.

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Более высокий уровень английского языка (Upper-Intermediate или Advanced) коррелирует с более высокими доходами. Продуктовые компании предлагают более высокие зарплаты нетехническим специалистам, чем сервисные.

В компаниях с численностью до 50 человек медианные зарплаты ниже, чем в больших организациях.

Анализ зарплат по специализациям

Самая высокая медиана – у юристов (2415 долларов).

Зарплаты специалистов по HR (2000 долларов) выше, чем у Learning & Development (1500 долларов) и рекрутеров (1300 долларов).

Похожие доходы имеют технические райтеры (2000 долларов), маркетологи (1836 долларов) и финансисты (1750 долларов).

Несколько ниже зарплаты – у Customer Success (1650 долларов), специалистов по брендингу, продаж и бизнес-развития (1500 долларов).

Наименьшие медианные зарплаты – у Technical Support (1090 долларов), Customer Support (1000 долларов), офис-менеджеров и администраторов (900 долларов).

Динамика изменений

Медианные зарплаты маркетологов, бизнес-девелоперов, PR-менеджеров и технических райтеров растут.

В то же время в сфере HR наблюдается снижение:

Talent Acquisition (-400 долларов, до 1600 долларов);

Talent Researcher (-150, до 750 долларов);

HR Generalist (-100 долларов);

People Partner (-125 долларов после роста в 2024 году).

HR Business Partners, наоборот, восстановили позиции (+425 долларов).

Уровень зарплат по должностям

C-level/Director/VP – около 4000 долларов (маркетинг – 4350 долларов, HR – 4000 долларов).

Head – 3000 долларов (HR – 3250 долларов, маркетинг – 2750 долларов, продажи – 2700 долларов).

Senior – 2700 долларов в маркетинге, 2175 долларов в продажах, 2000 долларов в HR, 1875 долларов в рекрутинге, 1800 долларов в брендинге.

Middle и Junior – самые высокие зарплаты в HR и маркетинге, ниже – в продажах и рекрутинге.

Влияние типа и размера компании

Продуктовые компании платят больше, чем сервисные, особенно в маркетинге, продажах и рекрутинге. Исключением являются финансисты, которые в сервисных компаниях имеют более высокие зарплаты.

Размер компании также играет роль: в небольших компаниях до 50 человек зарплаты ниже.

В Киеве зарплаты несколько выше, чем во Львове, кроме специалистов по коммуникациям и брендингу, где они на одинаковом уровне.

Зарплаты за рубежом

Нетехнические специалисты, работающие за рубежом, получают более высокие зарплаты. Это связано с высокой долей опытных специалистов среди тех, кто уехал. Больше всего специалистов переехали в Польшу (38%) и Испанию (13%).

Обратите внимание! Рекрутеры, L&D, маркетологи, PR-менеджеры активно используют ИИ – более 90% применяют такие инструменты в своей работе. Самый популярный – ChatGPT. Маркетологи, брендинговые специалисты, HR и L&D часто пользуются Midjourney, юристы и техрайтеры – Claude.

Портрет нетехнических специалистов в ИТ

Женщины составляют 71% этой категории специалистов, больше всего – в HR, рекрутинга, брендинга и коммуникациях (более 80%). Меньше всего – в техподдержке (18%).

Медианный возраст – 28-32 года. Самые молодые – Customer Support (26 лет), самые старшие – технические райтеры (33 года).

Уровень английского – лучший у Customer Success, техрайтеров и юристов: более 80% имеют Upper-Intermediate или Advanced.