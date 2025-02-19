Сколько зарабатывают аналитики, Data Engineers и другие ИТ-специалисты в 2025 году

В Украине фиксируют уровень зарплат среди Data Scientistsм стабилизируется. Сейчас происходит снижение компенсаций для Data Engineers и постепенный рост выплат Business Analysts после предыдущего падения.

Основные тенденции

Также фиксируют положительную динамику для Middle Data Analysts, тогда как зарплаты Product, BI и System Analysts остались на прежнем уровне, свидетельствуют данные ресурса DOU, информирует 24 Канал.

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Справочно. Зимний зарплатный опрос в декабре 2024 года охватил 578 аналитиков и 334 специалистов по Data Science, Data Engineering, AI/ML. Большинство респондентов находятся в Украине, но также есть часть, которая работает за рубежом.

На начальных этапах карьеры специалисты Data Science, Engineering, AI/ML и аналитики получают примерно одинаковые зарплаты. Однако с опытом разница становится более заметной:

специалисты по данным, работающие 3 – 4 года, зарабатывают в среднем на 35% больше,

а с опытом более 5 лет – на 55%.

Анализ также показал, что в продуктовых и аутстаффинговых компаниях зарплаты несколько выше, чем в сервисных, тогда как размер компании существенного влияния на уровень оплаты труда не имеет.

Медианные зарплаты

Самую высокую медианную зарплату получают Data Engineers – 3610 долларов, что объясняется значительной долей опытных специалистов (41% имеют более 5 лет опыта). Подобная ситуация наблюдается среди BI Engineers, чья медианная зарплата составляет 3000 долларов, а 63% работников имеют значительный опыт.

У Data Scientists уровень компенсации немного ниже – 2750 долларов, что связано с меньшей долей специалистов уровня Senior+ по сравнению с Data Engineers. У Machine Learning Engineers этот показатель составляет 1910 долларов, а в AI Engineers – 2000 долларов.

Среди аналитиков самые высокие зарплаты получают Business Analysts (2500 долларов), Product Analysts (2300 долларов) и System Analysts (2200 долларов). Business и System Analysts имеют значительную долю опытных специалистов – 51% и 61% соответственно, что объясняет их высокие показатели. Product Analysts, в свою очередь, демонстрируют самую высокую зарплату в расчете на год опыта.

Data Analysts (1500 долларов), Marketing Data Analysts (1550 долларов) и Financial Analysts (1500 долларов) зарабатывают меньше, поскольку среди них больше начинающих – более 40% имеют опыт работы менее 3 лет.

Зарплаты специалистов в сфере ІТ / Инфографика DOU

Динамика изменений

Зарплаты Data Engineers после летнего роста вернулись к уровню зимы прошлого года. Зарплаты Junior Data Scientists остались без изменений, а Middle Data Scientists восстановились после летнего падения.

В то же время уменьшение доли Senior+ специалистов с 46% до 28% привело к общему снижению уровня зарплат Data Scientists. В ML Engineers падение зарплат объясняется увеличением количества специалистов с опытом до 3 лет – сейчас их 36%, что значительно больше, чем 20% летом 2024 года.

В сфере аналитики наблюдается тенденция к росту зарплат. Senior Business Analysts начали получать больше после периода снижения. Junior Business Analysts также отмечают незначительный рост зарплат по сравнению с прошлым периодом. Аналогичная ситуация наблюдается среди Middle Data Analysts, которые продолжают постепенный рост.

Влияние опыта и технологий

Опыт работы напрямую влияет на уровень зарплат. Специалисты Data Science, Engineering, ML и AI, которые имеют более 5 лет опыта, зарабатывают на 55% больше аналитиков с аналогичным стажем.

Высокий уровень английского языка также является определяющим фактором: специалисты с уровнем Advanced получают на 60% больше коллег с уровнем Intermediate,

– говорится в статье.

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Среди технологических навыков высокие зарплаты наблюдаются у специалистов, работающих с AWS, тогда как пользователи Azure получают несколько ниже компенсации.