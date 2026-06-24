Начали экономить: польские компании решили "заморозить" зарплаты

В Польше наблюдается заметное замедление роста заработных плат. По последним данным, около 68 % компаний фактически отказались от повышения окладов своим сотрудникам.

Почему зарплаты в Польше не растут

Известно, что лишь около трети работодателей продолжают пересматривать зарплаты в сторону увеличения. Об этом сообщила пресс-служба аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, пишет LIGA.net.

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Польский рынок труда постепенно выходит из фазы перегрева, которая длилась последние несколько лет. Зарплата перестает быть главным инструментом борьбы за персонал, а компании всё чаще возвращаются к более консервативному управлению расходами и более жесткой финансовой дисциплине,

– говорит основатель Gremi Personal Евгений Кириченко.

Согласно данным квартального индекса NEI (National Employment Index), в первом квартале 2026 года средняя заработная плата в корпоративном секторе Польши достигла 9263,5 злотых брутто.

В пересчёте это почти 110 тысяч гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплаты выросли на 6,3%.

Где зарплаты растут быстрее всего

Лучшую динамику продемонстрировали отрасли, связанные с оборонной промышленностью и производством оборудования:

В сфере производства электроники и оптических приборов средняя зарплата увеличилась на 7% и достигла 9988 злотых, или около 118 тысяч гривен. В производстве прочего транспортного оборудования зарплаты за год выросли на 8,5% — до 10 300 злотых, что эквивалентно примерно 122 тысячам гривен. В логистической отрасли средняя зарплата выросла на 8% и достигла 9446 злотых, или около 112 тысяч гривен. В строительной сфере зарплаты выросли на 6,8%, в машиностроении — на 6,5%, а в автомобильной промышленности — на 6,3%.

Наиболее скромный рост доходов зафиксировали в пищевой промышленности. В этом секторе средняя зарплата увеличилась лишь на 4,6% и в настоящее время составляет 7728 злотых брутто, что соответствует почти 91,6 тысячи гривен.

Таким образом, сейчас польский рынок труда постепенно возвращается к более спокойным временам после нескольких лет "зарплатной гонки". Когда бизнесу остро не хватало работников и цены стремительно росли, работодатели были вынуждены активно повышать оклады.

Теперь ситуация изменилась, поэтому зарплаты в Польше продолжают расти, но уже без рекордов.

Кстати, лидером по уровню оплаты труда в Польше в 2025 году стал сектор информации и коммуникаций. Средняя зарплата здесь достигла 14 689,70 злотых брутто в месяц. Это на 65% больше среднего показателя по экономике страны.

Высокие зарплаты также традиционно предлагают финансовый сектор, страхование и профессиональные услуги. Таким образом, Польша остается одним из крупнейших рынков труда в Центральной Европе и продолжает привлекать работников из-за рубежа, в частности из Украины.