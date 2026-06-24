Чому зарплати в Польщі не ростуть

Відомо, що лише близько третини роботодавців продовжують переглядати зарплати у бік збільшення. Про це повідомила пресслужба аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, пише LIGA.net.

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Польський ринок праці поступово виходить із фази перегріву, яка тривала останні кілька років. Зарплата перестає бути головним інструментом боротьби за персонал, а компанії дедалі частіше повертаються до більш консервативного управління витратами та жорсткішої фінансової дисципліни,

– каже засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Згідно з даними квартального індексу NEI (National Employment Index), у першому кварталі 2026 року середня заробітна плата в корпоративному секторі Польщі досягла 9263,5 злотих брутто.

У перерахунку це майже 110 тисяч гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зарплати зросли на 6,3%.

Де зарплати зростають найшвидше

Найкращу динаміку продемонстрували галузі, пов’язані з оборонною промисловістю та виробництвом обладнання:

У сфері виробництва електроніки та оптичних приладів середня зарплата збільшилася на 7% і досягла 9988 злотих, або близько 118 тисяч гривень. У виробництві іншого транспортного обладнання зарплати за рік піднялися на 8,5% – до 10 300 злотих, що еквівалентно приблизно 122 тисячам гривень. У логістичній галузі середня виплата зросла на 8% і досягла 9446 злотих, або близько 112 тисяч гривень. У будівельній сфері зарплати піднялися на 6,8%, у машинобудуванні – на 6,5%, а в автомобільній промисловості – на 6,3%.

Найскромніше зростання доходів зафіксували у харчовій промисловості. У цьому секторі середня зарплата збільшилася лише на 4,6% і наразі становить 7728 злотих брутто, що відповідає майже 91,6 тисячі гривень.

Отже, зараз польський ринок праці поступово повертається до більш спокійних часів після кількох років зарплатної гонки. Коли бізнесу гостро бракувало працівників і ціни стрімко росли, роботодавці були змушені активно піднімати оклади.

Тепер ситуація змінилася, тому зарплати в Польщі продовжують зростати, але вже без рекордів.

До слова, лідером за рівнем оплати праці у Польщі у 2025 році став сектор інформації та комунікацій. Середня зарплата тут сягнула 14 689,70 злотих брутто на місяць. Це на 65% більше за середній показник по економіці країни.

Високі зарплати також традиційно пропонують фінансовий сектор, страхування та професійні послуги. Так Польща залишається одним із найбільших ринків праці в Центральній Європі та продовжує залучати працівників з-за кордону, зокрема з України.