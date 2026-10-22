Платят до 66 тысяч гривен: какие сотрудники наиболее востребованы в сфере логистики

Кого чаще всего ищут работодатели

В сентябре 2026 года количество вакансий в категории "Логистика / склад / доставка" было на 11% меньше, чем год назад. Об этом 24 Каналу известно из исследования OLX Работа.

Больше всего объявлений работодатели размещали для таких специалистов:

водителей и грузчиков;

курьеров;

кладовщиков.

На ситуацию влияют и проблемы безопасности. Из-за атак на складские помещения и логистическую инфраструктуру компании могут пересматривать расходы, численность персонала и операционные процессы. В то же время это не обязательно означает сокращение всех вакансий.

Возможен также перевод сотрудников на другие объекты или поиск альтернативных рабочих мест. По данным OLX Работа видно, что существенного сокращения количества предложений по большинству вакансий нет. Каждый случай индивидуален, а пути преодоления последствий обстрелов будут зависеть от специфики бизнеса– говорит Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

На какие вакансии чаще всего откликаются кандидаты

Несмотря на сокращение количества объявлений, активность соискателей в сентябре 2026 года была самой высокой за весь период исследования. В среднем на одну вакансию приходилось пять откликов. Наибольшую конкуренцию среди кандидатов зафиксировали на следующих должностях:

Диспетчер – 12 откликов на одно объявление; Экспедитор и водитель – по 6 откликов; Грузчик – 5 откликов; Курьер и кладовщик – по 4 отклика.

По сравнению с сентябрем 2025 года количество откликов на вакансии выросло примерно на 1–3 для каждой из этих должностей.

Сколько зарабатывают работники логистики

Медианные зарплаты в сфере логистики, складов и доставки за год выросли. Общий медианный показатель в этой категории составляет 35 тысяч гривен.

Больше всего за год выросла медианная зарплата диспетчеров – на 25%, до 23,8 тысячи гривен. В то же время самые высокие заработки среди рассмотренных профессий имеют дальнобойщики:

Дальнобойщики: рост на 20%, до 66,3 тысячи гривен.

Грузчики: рост на 18%, до 29 тысяч гривен.

Водители: рост на 15%, до 42,5 тысячи гривен.

Кладовщики: рост на 15%, до 29,4 тысячи гривен.

Экспедиторы: рост на 13%, до 30 тысяч гривен.

Курьеры: рост на 11%, до 35 тысяч гривен.

Где предлагают самые высокие зарплаты

В сентябре 2026 года самые высокие медианные зарплаты в сфере логистики были зафиксированы в Волынской и Львовской областях – по 40 тысяч гривен. В других регионах показатели были такими:

Киевская область – 39 тысяч гривен; Закарпатская область – 35 тысяч гривен; Одесская область – 34,5 тысячи гривен.

В дальнейшем ситуация на рынке труда будет зависеть от того, как компании будут адаптироваться к рискам безопасности и менять свою работу. Повреждение инфраструктуры может побудить бизнес переносить склады, пересматривать маршруты доставки и искать сотрудников в других регионах.

Это, в свою очередь, может изменить географию вакансий и повлиять на спрос на отдельные профессии.