Платять до 66 тисяч гривень: які працівники найзатребуваніші у сфері логістики

Кого найчастіше шукають роботодавці

У вересні 2026 року кількість вакансій у категорії "Логістика / склад / доставка" була на 11% меншою, ніж рік тому. Про це 24 Каналу відомо з дослідження OLX Робота.

Найбільше оголошень роботодавці розміщували для таких фахівців:

водіїв і вантажників;

кур'єрів;

комірників.

На ситуацію впливають і безпекові виклики. Через атаки на складські приміщення та логістичну інфраструктуру компанії можуть переглядати витрати, чисельність персоналу й операційні процеси. Водночас це не обов'язково означає скорочення всіх вакансій.

Можливе також переведення співробітників на інші об’єкти або ж пошук альтернативних робочих місць. За даними OLX Робота, бачимо, що суттєвого скорочення кількості пропозицій для більшості вакансій немає. Кожен випадок є особливим, а шляхи подолання наслідків обстрілів залежатимуть від специфіки бізнесу– каже Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

На які вакансії найбільше відгукуються кандидати

Попри скорочення кількості оголошень, активність пошукачів у вересні 2026 року була найвищою за період дослідження. У середньому на одну вакансію припадало п'ять відгуків. Найбільшу конкуренцію серед кандидатів зафіксували на таких посадах:

Диспетчер – 12 відгуків на одне оголошення; Експедитор і водій – по 6 відгуків; Вантажник – 5 відгуків; Кур'єр і комірник – по 4 відгуки.

Порівняно з вереснем 2025 року кількість відгуків на вакансії зросла приблизно на 1 – 3 для кожної з цих посад.

Скільки заробляють працівники логістики

Медіанні зарплати у сфері логістики, складів і доставки за рік зросли. Загальний медіанний показник у категорії становить 35 тисяч гривень.

Найбільше за рік зросла медіанна зарплата диспетчерів – на 25%, до 23,8 тисячі гривень. Водночас найвищі заробітки серед розглянутих професій мають далекобійники:

Далекобійники: зростання на 20%, до 66,3 тисячі гривень.

Вантажники: зростання на 18%, до 29 тисяч гривень.

Водії: зростання на 15%, до 42,5 тисячі гривень.

Комірники: зростання на 15%, до 29,4 тисячі гривень.

Експедитори: зростання на 13%, до 30 тисяч гривень.

Кур'єри: зростання на 11%, до 35 тисяч гривень.

Де пропонують найвищі зарплати

У вересні 2026 року найвищі медіанні зарплати у сфері логістики зафіксували у Волинській та Львівській областях – по 40 тисяч гривень. В інших регіонах показники були такими:

Київська область – 39 тисяч гривень; Закарпатська область – 35 тисяч гривень; Одеська область – 34,5 тисячі гривень.

Надалі ситуація на ринку праці залежатиме від того, як компанії адаптуватимуться до безпекових ризиків і змінюватимуть свою роботу. Пошкодження інфраструктури може спонукати бізнес переносити склади, переглядати маршрути доставки та шукати працівників в інших регіонах.

Це, своєю чергою, здатне змінити географію вакансій і вплинути на попит на окремі професії.