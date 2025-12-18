Кафе и рестораны в Украине повышают зарплаты: сколько получают работники

Украинские заведения, в частности рестораны, адаптируются к требованиям закона о минимальном уровне средних заработных плат и начинают справо платить налоги. Стало известно, как увеличили зарплаты работникам.

Как рестораны "выходят из тени"?

Закон № 4536 меняет ситуацию относительно уровня средних заработных плат, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева.

По состоянию на 1 ноября 2025 года уплата НДФЛ по КВЭД 56.10 (деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания) выросла на 60,4% по сравнению с прошлым годом.

Из них 36% приходятся на увеличение заработной платы, что свидетельствует о выходе части ресторанного рынка из "тени".

Как увеличились зарплаты работников кафе и ресторанов?

Если сравнивать показатели октября 2025 года до января 2025 года, наблюдаются положительные тенденции:

На 11,1% уменьшилось количество плательщиков, у которых зарплата меньше 8 тысяч гривен;

На 952% или в 10,5 раз увеличилось количество плательщиков, у которых зарплата более 16 тысяч гривен.

Часть рынка действительно повышает зарплаты и выходит "в белую". Но есть компании и ФОПы, которые сознательно занижают зарплаты и доходы, не оформляют всех работников и остаются на минималке. Подчеркиваю: у вас еще есть время безболезненно исправить эти показатели и выйти из "тени",

– подчеркнул Гетманцев.

