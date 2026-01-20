Рекордные долги по зарплате в Украине: где чаще всего не выплачивают деньги
- На начало 2026 года в Украине зафиксировано более 36,6 тысяч долгов по заработной плате, из которых более трети приходится на Днепропетровщину.
- Крупнейшими должниками являются крупные коммунальные предприятия, причем 62% долгов касаются частных компаний.
Более 36,6 тысяч долгов по заработной плате зафиксировано на начало 2026 года по данным Единого реестра должников. В антилидерах Днепропетровщина - более трети всех долгов по зарплате.
Какие компании задолжали больше всего?
В прошлом году украинские компании установили антирекорд: 9 174 производства по долгам по зарплате против 488 компаний, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Случаи, когда сотрудники длительное время не могут получить заработанные деньги, нередки. Самое старое производство тянется еще с 2017 года –там деньги своим сотрудникам задолжало государственное предприятие Полискгеодезкартография. Сейчас эта компания находится в состоянии прекращения.
Чаще других в прошлом году не выдавали средства своим сотрудникам компании, которые производят химическую продукцию: более 2,6 тысяч производств, или 29% от всех. Почти столько же долгов и у предприятий в сфере поставок электроэнергии и газа (27%).
Абсолютным лидером по количеству долгов по заработной плате стало коммунальное предприятие Теплокоммунэнерго Александрийского городского совета, против которого в 2025 году открыли 1 446 дел. Далее следуют:
- Карпатнефтехим (1 059);
- Днепразот (630);
- Светловодскбыт (491);
- Одесский припортовый завод (469).
Несколько компаний, попавших в Индекс Опендатаботу 2025, также имели задолженности. Взыскание неуплаченной своевременно зарплаты найдено в отношении Укрзализныци, Укрнафты, Укртрансгаза, сети лабораторий Эскулаб, Оператора газотранспортной системы Украины и ДТЭК Павлоградуголь. В большинстве случаев компании закрыли долги до конца года.
Где больше всего долгов по зарплате?
Более трети всех открытых в прошлом году производств приходится на Днепропетровскую область – 3,2 тысячи дел. Со значительным отрывом негативный пример следуют бизнесы из:
- Ивано-Франковской области (1,1 тысячи);
- Сумщины (897);
- Львовской области (770).
В то же время только 1 случай зафиксирован на Луганщине, еще 4 в Черновицкой области и 12 производств по долгам по зарплате на Волыни.
Преимущественно, деньги задерживают частные компании: 62% всех долгов за 2025 год. Еще четверть дел касается коммунальных предприятий и более 13% – государственных. Чаще всего фигурируют общества с ограниченной ответственностью, коммунальные и акционерные предприятия.
В каких областях больше всего долгов по зарплате/ инфографика Опендатабот
Что известно о зарплатах в Украине?
Из-за кадрового кризиса в Украине выросли зарплаты на 47 – 82%, особенно для людей с инвалидностью, женщин в декрете и пенсионеров. Больше всего вакансий для этих групп появилось в сферах гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и производства.
В 2025 году средняя заработная плата в Украине выросла на 8,3% до 20 787 гривен по сравнению с 2024 годом. Количество лиц, получающих минимальную зарплату, увеличилось на 36,8%, что свидетельствует о распространенности зарплат "в тени".