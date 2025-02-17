Стратегический шаг: Rheinmetall запустит завод по производству боеприпасов в Украине в 2026 году

Завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, о строительстве которого было объявлено в феврале 2024 года, планируют запустить в 2026 году.

Есть определенные бюрократические трудности

Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью DW, сообщает 24 Канал. По его словам, процесс строительства в Украине длится дольше, чем в Германии, из-за определенных бюрократических трудностей.

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В то же время сотрудничество с украинскими министерствами обороны и промышленности продвигается хорошо, а президент страны активно способствует принятию решений.

Контрольный пакет от государства

Паппергер отметил, что компания получила контрольный пакет в 51% в совместном предприятии – ранее такое было невозможным из-за требования государственной собственности на контрольные пакеты. В то же время он отметил, что без этого условия Rheinmetall не начал бы инвестирование.

Сейчас уже функционирует завод по ремонту техники, продолжается строительство предприятия по производству боеприпасов, а в будущем Rheinmetall планирует возвести завод для изготовления зенитных систем.

Где расположен завод

Комментируя возможное влияние войны на производственные процессы, Паппергер заявил, что основные боевые действия происходят далеко от объектов, а ракетные удары можно предусмотреть и минимизировать их влияние.

Также он подтвердил, что компания намерена реализовать свою стратегию по строительству трех заводов в Украине независимо от развития ситуации на фронте.