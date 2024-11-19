Украинские женщины все чаще становятся ФЛП: в каких отраслях их больше всего

В украинском бизнесе растет количество женщин. За 10 месяцев 2024 года в Украине было зарегистрировано почти 155 тысяч новых ФЛП, созданных женщинами.

Сколько ФЛП создают женщины в Украине

Сейчас женщины составляют 61% от всех вновь созданных ФЛП, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opendatabot.

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Самые высокие показатели среди женщин-предпринимателей наблюдаются в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Кроме того, в 2024 году доля женщин-директоров достигла 34%.

Интересно! Всего в Украине за этот год зарегистрировано 154 920 новых ФЛП, что составляет 61% от общего количества. Этот показатель растет с каждым годом: в прошлом году он составлял 57%, а до начала полномасштабной войны – 51%.

Больше всего новых ФЛП создают женщины в:

Сумской области – 63,3%;

Полтавской области – 63,2%;

Хмельницкой области – 63,1%;

Одесской области – 63,1%;

Киевской области – 62,6%.

Наименьшее количество регистраций наблюдается в прифронтовых и оккупированных регионах, в частности в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, где этот показатель варьируется от 50% до 57,8%.

В каких сферах женщины открывают бизнес

Большинство женщин-предпринимательниц регистрируют ФЛП в области предоставления индивидуальных услуг. Наиболее популярные направления:

Парикмахерские и салоны красоты – 94%.

Услуги физического комфорта (массажные салоны, солярии, спа-процедуры, бани).

Другие популярные отрасли среди женщин-предпринимателей:

Производство одежды – 85%.

Образование – 82,3%.

Социальная помощь – 81,5%.

Заметьте! В этом году выросло не только количество женщин, которые открывают ФЛП но и доля женщин-директоров новых компаний – 34%. В октябре этот показатель достиг рекордных 38,8%. Самый высокий процент женщин-директоров наблюдается в Черниговской (38,8%), Донецкой (37,4%) и Днепропетровской (37,2%) областях.