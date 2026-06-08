"Живчик" не откажется от старого дизайна: какое решение придумали в компании

Производитель популярного украинского напитка "Живчик" обратился к потребителям с сообщением, которое вызвало немало вопросов относительно будущего бренда. В компании поблагодарили покупателей за поддержку и намекнули на будущие новости, пообещав раскрыть детали позже.

Оставит ли "Живчик" старый дизайн?

В своем обращении команда бренда отметила, что за годы существования "Живчика" изменились целые поколения потребителей, а вместе с ними менялся и сам бренд, сообщили в компании.

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В компании отметили, что в разные периоды "Живчик" менялся, однако напиток продолжал оставаться узнаваемым украинским брендом.

В разные годы "Живчик" имел свой образ, стиль и характер. Он был рядом на праздниках, встречах, в путешествиях и важных моментах, которые хотелось запомнить. Но неизменным оставалось главное – это всегда был тот самый культовый украинский "Живчик",

– пишут в компании.

Поэтому в дальнейшем "Живчик" продолжит выпускать напитки сразу в двух форматах: в современном оформлении и старом классическом дизайне. При этом производитель заверил, что вкус газировки останется неизменным.

Новый дизайн / фото "Живчик"

Каким был скандал относительно "Живчика"?