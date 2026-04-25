“Німецька авіація зламана”: Ryanair покидає Берлін і ріже половину рейсів

Ірландська авіакомпанія Ryanair закриє свою базу у Берліні 24 жовтня 2026 року. Найбільший лоукостер Європи має наразі 7 літаків у німецькій столиці.

Чому закривають базу в Берліні?

Усі сім літаків із бази в Берліні переведуть до аеропортів інших країн Євросоюзу, йдеться у заяві Ryanair.

Мова йде про країни з нижчими витратами, які скасували авіаційні податки:

Швецію;

Словаччину;

Албанію;

та Італію.

Це є прямим наслідком нещодавнього повідомлення Берлінського аеропорту про чергове підвищення зборів ще на 10% у період з 2027 по 2029 роки, тоді як і без того високі аеропортові збори зросли на 50% з часу пандемії COVID, навіть попри те, що пасажиропотік у Берліні скоротився приблизно на 30%,

– йдеться у заяві.

У компанії порахували, що підвищення тарифів у Берліні призведе до втрати понад 2 мільйонів місць на рік.

Ryanair наголошує, що така плачевна ситуація склалася нібито через невдалу авіаційну політику Німеччини, яка підвела своїх громадян.

Едді Вілсон Генеральний директор Ryanair Німецька авіація зламана. Уряд визнає її неконкурентоспроможність, але не має стратегії щодо зниження податків чи аеропортових зборів. З 2019 року Ryanair була змушена закрити свої бази у Франкфурті, Дюссельдорфі та Штутгарті, а також припинити польоти до Дрездена, Лейпцига та Дортмунда. І подальші скорочення в Німеччині є неминучими.

Авіакомпанія поки продовжить виконувати рейси до Берліна, але літаками, що базуються за межами Німеччини,

Водночас Ryanair скоротить кількість рейсів до та з Берліна на 50% у зимовому розкладі.

Зауважте! Пілотам та бортпровідникам Ryanair У Берліні вже повідомили про закриття бази. Усім членам екіпажу запропонують роботу в інших містах Європи.

Чому Ryanair може скоротити кількість рейсів влітку?

Разом з тим раніше Ryanair попередила, що може скоротити кількість своїх рейсів, якщо виникне ризик перебоїв із постачанням авіапального, пише Financial Times.

У разі дефіциту палива авіакомпанія може урізати до 10 – 20% рейсів улітку.

Ми не очікуємо жодних перебоїв до початку травня, але якщо війна (на Близькому Сході – 24 Канал) триватиме, існує ризик перебоїв у постачанні в Європі,

– заявив головний виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі.

Він додав, що загалом авіакомпанія непогано застрахувала 80% своїх обсягів палива. Проте за решту 20% доводиться платити майже вдвічі більше – близько 150 доларів за барель.

Зауважте! Європа страждає від перебоїв із постачанням авіаційного пального і стрімкого зростання цін внаслідок війни в Ірані. Німецька Lufthansa вже заявила, що скасує 20 тисяч рейсів.

Звідки ще може піти Ryanair?

Ryanair розглядає можливість скорочення рейсів до Мальти через затримки в аеропортах, спричинені впровадженням нової системи в’їзду/виїзду ЄС. За словами представників компанії, через нові процедури пасажири можуть чекати до 40 хвилин, що негативно впливає на роботу перевізника.

Генеральний директор мальтійської “дочки” авіакомпанії Девід О'Браєн попередив уряд, що у разі збереження таких умов Ryanair може переорієнтувати частину своїх потужностей на інші напрямки в Середземномор’ї.