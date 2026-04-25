Почему закрывают базу в Берлине?

Все семь самолетов с базы в Берлине переведут в аэропорты других стран Евросоюза, говорится в заявлении Ryanair.

Смотрите также Ryanair угрожает отменить 20 маршрутов из популярной страны Европы

Речь идет о странах с низкими затратами, которые отменили авиационные налоги:

Швецию;

Словакию;

Албанию;

и Италию.

Это является прямым следствием недавнего сообщения Берлинского аэропорта об очередном повышении сборов еще на 10% в период с 2027 по 2029 годы, тогда как и без того высокие аэропортовые сборы выросли на 50% со времени пандемии COVID, даже несмотря на то, что пассажиропоток в Берлине сократился примерно на 30%,

– говорится в заявлении.

В компании посчитали, что повышение тарифов в Берлине приведет к потере более 2 миллионов мест в год.

Ryanair отмечает, что такая плачевная ситуация сложилась якобы из-за неудачной авиационной политики Германии, которая подвела своих граждан.

Эдди Уилсон Генеральный директор Ryanair Немецкая авиация сломана. Правительство признает ее неконкурентоспособность, но не имеет стратегии по снижению налогов или аэропортовых сборов. С 2019 года Ryanair была вынуждена закрыть свои базы во Франкфурте, Дюссельдорфе и Штутгарте, а также прекратить полеты в Дрезден, Лейпциг и Дортмунд. И дальнейшие сокращения в Германии неизбежны.

Авиакомпания пока продолжит выполнять рейсы в Берлин, но самолетами, базирующихся за пределами Германии,

В то же время Ryanair сократит количество рейсов в и из Берлина на 50% в зимнем расписании.

Обратите внимание! Пилотам и бортпроводникам Ryanair В Берлине уже сообщили о закрытии базы. Всем членам экипажа предложат работу в других городах Европы.

Почему Ryanair может сократить количество рейсов летом?

Вместе с тем ранее Ryanair предупредила, что может сократить количество своих рейсов, если возникнет риск перебоев с поставками авиатоплива, пишет Financial Times.

В случае дефицита топлива авиакомпания может урезать до 10 – 20% рейсов летом.

Мы не ожидаем никаких перебоев до начала мая, но если война (на Ближнем Востоке – 24 Канал) будет продолжаться, существует риск перебоев в поставках в Европе,

– заявил главный исполнительный директор компании Майкл О'Лири.

Он добавил, что в целом авиакомпания неплохо застраховала 80% своих объемов топлива. Однако за остальные 20% приходится платить почти вдвое больше – около 150 долларов за баррель.

Заметьте! Европа страдает от перебоев с поставками авиационного топлива и стремительного роста цен вследствие войны в Иране. Немецкая Lufthansa уже заявила, что отменит 20 тысяч рейсов.

Откуда еще может уйти Ryanair?

Ryanair рассматривает возможность сокращения рейсов на Мальту из-за задержек в аэропортах, вызванных внедрением новой системы въезда/выезда ЕС. По словам представителей компании, из-за новых процедур пассажиры могут ждать до 40 минут, что негативно влияет на работу перевозчика.

Генеральный директор мальтийской “дочки” авиакомпании Дэвид О'Брайен предупредил правительство, что в случае сохранения таких условий Ryanair может переориентировать часть своих мощностей на другие направления в Средиземноморье.