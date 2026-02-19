Завод і майно на 50 мільйонів: СБУ арештувала активи російського бізнесмена
- СБУ арештувала активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна, включаючи завод абразивів на Кіровоградщині, через підозру у фінансуванні армії Росії.
- Арештоване майно оцінюється в 50 мільйонів гривень.
Російський олігарх Зарубін має нерухомість в Україні та завод абразивів на Кіровоградщині. Його майно арештували за регулярні донати армії Росії.
Які активи Зарубін має в Україні?
Вадим Зарубін, ймовірно, причетний до фінансування війни Росії проти України, повідомили в СБУ.
Через це на його активи наклали арешт. Йдеться про:
- 13 об’єктів комерційної нерухомості;
- права на 8 видобувних компаній в Україні.
Їхня загальна сума – 50 мільйонів гривень. Серед найбільших активів росіянина – завод абразивів на Кіровоградщині. Арешт не дозволить йому переписати це майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації.
У чому звинувачують російського олігарха?
За версією слідства, Зарубін регулярно перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби армії Росії. Найбільші "спонсорські" донати він спрямовував на придбання позашляховиків, безпілотних систем та паливам для армії Росії.
Для виведення коштів він, ймовірно, використовував мережу підконтрольних компаній. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Зарубіну про підозру у фінансування країни-агресора.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про активи російських олігархів та конфіскацію?
Нещодавно у США продали яхту Amadea, що належала російському олігарху Сулейману Керімову. Її купила компанія Beyond Holdings Group LTD, ймовірно, пов'язана з родиною мільярдера Хусейна Саджвані. Саджвані, засновник DAMAC Group, має зв'язки з Дональдом Трампом.
Тим часом у Великій Британії заморожено активи росіянина Абрамовича на 5,3 мільярди фунтів. Він намагається затягнути передачу коштів з продажу "Челсі" Україні через суди на Джерсі.
Загалом кількість російських мільярдерів зросла до рекордного рівня під час війни, але вони втратили політичний вплив і стали мовчазними прихильниками режиму Путіна. Військові витрати стимулювали економіку Росії, дозволяючи російським олігархам отримувати прибутки від війни.