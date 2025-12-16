До 8 тисяч доларів: у яких містах світу найвищі середні зарплати
- У 2025 році найвищі середні місячні зарплати у світі зафіксовані у Женеві (7 984 доларів) та Цюриху (7 788 доларів).
- Найнижчі середні зарплати у 2025 році мають Каїр (165 доларів), Богота (375 доларів) та Ріо-де-Жанейро (439 доларів).
З 2020 по 2025 роки зарплати у великих містах світу як збільшувалися, так і зменшувалися. Лідерські позиції з найвищими зарплатами зайняли міста Європи та США.
Де найвищі та найнижчі зарплати у світі?
Фахівці порівняли середні місячні зарплати у 69 великих містах світу у 2025 році та проаналізували, як змінилися дані з 2020 року, пише 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.
У 2025 році рейтинг найвищих зарплат очолила Швейцарія: зарплати Женеви (7 984 доларів) та Цюриха (7 788 доларів) посіли перші два місця. Сан-Франциско йде далі з 7 092 доларів, що робить його містом США з найвищою оплатою праці, попри п'ятирічне падіння на 10,6%.
- Другий рівень міст з високим рівнем доходу включає Люксембург (6 156 доларів) та Бостон (5 940 доларів), тоді як Чикаго (5 203 долари) та Нью-Йорк (5 128 доларів) також потрапили до першої десятки світового рейтингу.
- Ці міста, як правило, поєднують високодохідні галузі промисловості (фінанси, технології, професійні послуги) з жорстким ринком праці та високою вартістю життя – умовами, які зазвичай підвищують номінальну заробітну плату.
З іншого боку, кілька великих міст країн з ринками, що розвиваються, залишаються з доходом нижче 1 000 доларів у доларовому еквіваленті у 2025 році. Це Каїр (165 доларів), Богота (375 доларів) та Ріо-де-Жанейро (439 доларів), що свідчить про те, наскільки великим залишається глобальний розрив у заробітній платі навіть між основними метрополіями.
Як змінилися середні зарплати у світі з 2020 року
З 69 міст лише сім демонструють спад з 2020 по 2025 рік, падіння доволі значне. Каїр має найбільше падіння (-40,1%), тоді як Токіо (-13,1%) також знижується, незважаючи на статус Японії як країни з високим рівнем доходу.
Одна з причин – перерахунок валют: оскільки ціни конвертуються в долари США, ослаблення місцевої валюти може призвести до того, що зарплати виглядатимуть меншими, навіть якщо місцева заробітна плата зросла.
З іншого боку, зарплати кількох міст за п'ять років майже подвоїлися в доларовому еквіваленті. Варшава демонструє найбільше зростання (+95,3%), далі йдуть Стамбул (+94,5%) та Бангалор (+80,7%).
Примітно, що ці стрибки починаються зі значно нижчих базових показників 2020 року, тому значні відсоткові прирости не обов'язково призводять до рівнів оплати праці найвищого рівня у 2025 році.
Що відомо про зарплати в Україні?
Середня зарплата в Києві у жовтні становила 40 738 гривень, що значно перевищує середній показник по Україні – 26 913 гривень. Найвищі зарплати в Києві отримують працівники інформаційних технологій (76 908 гривень), добувної промисловості (68 510 гривень) та фінансової діяльності (60 980 гривень).
У 2026 році мінімальна зарплата в Україні складе 8 647 гривень. Середня зарплата на 2026 рік закладена у розмірі 30 032 гривні, що на 4 146 гривень більше, ніж у 2025.
Зарплати різноробочих зросли на 384% і становили 23 тисячі гривень у жовтні 2025 року, а малярів – на 215% з медіанною зарплатою 47 тисяч гривень. Бізнес в Україні найбільше потребував працівників у сфері торгівлі та послуг, а найменше – в сільському господарстві.