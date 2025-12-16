До 8 тисяч доларів: у яких містах світу найвищі середні зарплати

З 2020 по 2025 роки зарплати у великих містах світу як збільшувалися, так і зменшувалися. Лідерські позиції з найвищими зарплатами зайняли міста Європи та США.

Де найвищі та найнижчі зарплати у світі?

Фахівці порівняли середні місячні зарплати у 69 великих містах світу у 2025 році та проаналізували, як змінилися дані з 2020 року, пише 24 Канал з посиланням на Visual Capitalist.

У 2025 році рейтинг найвищих зарплат очолила Швейцарія: зарплати Женеви (7 984 доларів) та Цюриха (7 788 доларів) посіли перші два місця. Сан-Франциско йде далі з 7 092 доларів, що робить його містом США з найвищою оплатою праці, попри п'ятирічне падіння на 10,6%.

Другий рівень міст з високим рівнем доходу включає Люксембург (6 156 доларів) та Бостон (5 940 доларів), тоді як Чикаго (5 203 долари) та Нью-Йорк (5 128 доларів) також потрапили до першої десятки світового рейтингу.

Ці міста, як правило, поєднують високодохідні галузі промисловості (фінанси, технології, професійні послуги) з жорстким ринком праці та високою вартістю життя – умовами, які зазвичай підвищують номінальну заробітну плату.

З іншого боку, кілька великих міст країн з ринками, що розвиваються, залишаються з доходом нижче 1 000 доларів у доларовому еквіваленті у 2025 році. Це Каїр (165 доларів), Богота (375 доларів) та Ріо-де-Жанейро (439 доларів), що свідчить про те, наскільки великим залишається глобальний розрив у заробітній платі навіть між основними метрополіями.

Як змінилися середні зарплати у світі з 2020 року

З 69 міст лише сім демонструють спад з 2020 по 2025 рік, падіння доволі значне. Каїр має найбільше падіння (-40,1%), тоді як Токіо (-13,1%) також знижується, незважаючи на статус Японії як країни з високим рівнем доходу.

Одна з причин – перерахунок валют: оскільки ціни конвертуються в долари США, ослаблення місцевої валюти може призвести до того, що зарплати виглядатимуть меншими, навіть якщо місцева заробітна плата зросла.

З іншого боку, зарплати кількох міст за п'ять років майже подвоїлися в доларовому еквіваленті. Варшава демонструє найбільше зростання (+95,3%), далі йдуть Стамбул (+94,5%) та Бангалор (+80,7%).

Примітно, що ці стрибки починаються зі значно нижчих базових показників 2020 року, тому значні відсоткові прирости не обов'язково призводять до рівнів оплати праці найвищого рівня у 2025 році.

