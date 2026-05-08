Шоколадна криза в Росії: виробник "Альонки" викинув на вулицю кожного четвертого працівника

Один із найбільших виробників шоколаду в Росії – холдинг "Об'єднані кондитери" – масштабно скоротив персонал через проблеми з продажами. Причиною проблем стало падіння попиту на шоколад у Росії.

Чому в Росії впав попит на шоколад?

Компанія випускає продукцію під брендами "Альонка", "Корівка" та "Бабаєвський", масштабно скоротив персонал через проблеми з продажами, пише The Moscow Times.

За даними фінансової звітності компанії, у 2025 році середньооблікова чисельність працівників холдингу скоротилася на 24% – до 2 793 осіб. За інформацією джерел російських медіа, звільнення стали частиною антикризової програми.

Скорочення торкнулися й дочірніх підприємств холдингу. Зокрема:

у "Рот Фронті" кількість працівників зменшилася на 25%;

на фабриці "Красний октябрь"– на 9%;

у концерні "Бабаєвський" – на 10%.

Причиною проблем стало падіння попиту на шоколад у Росії. За даними аналітичної компанії NTech, у 2025 році натуральні продажі шоколадних плиток у країні впали на 15% – до 231 тисячі тонн.

Продаж шоколаду падає вже другий рік поспіль. 2024-го реалізація такої продукції в штуках знизилася на 6%, але зросла в грошах на 10%. Це пов'язано насамперед із її подорожчанням,

– каже керуючий партнер Walnut Capital Артем Моторний

Експерти пояснюють ситуацію зниженням купівельної спроможності населення та зростанням вартості сировини. За словами аналітиків, виробники намагаються економити, через що погіршується якість продукції: зменшується вага плиток, дешевшають інгредієнти та скорочується частка какао-масла.

Через це частина покупців почала відмовлятися від шоколаду або переходити на дешевші товари.

Що це означає?

Російський ринок шоколаду входить у фазу серйозної кризи.

Виробники почали масово економити на персоналі та якості продукції.

Подорожчання шоколаду б’є по попиту та змушує компанії скорочувати витрати.

Криза споживання в РФ зачіпає навіть великі та відомі бренди.

Які прогнози на майбутнє? Експерти прогнозують, що у 2026 році хвиля оптимізації в кондитерській галузі Росії може продовжитися, а виробники й надалі скорочуватимуть витрати та персонал. Також ціни на шоколад у Росії, ймовірно, продовжать зростати.

Зауважте! Ситуація навколо "Об'єднаних кондитерів" показує, що навіть великі бренди в Росії більше не захищені від падіння попиту та економічної нестабільності. Шоколад, який роками залишався масовим продуктом, поступово стає дорожчим і менш доступним для споживачів, а бізнес відповідає на це звільненнями та економією на якості.

Як росіяни економлять на їжі і в чому проблема?

Політика Путіна змусила росіян економити не лише на розкішних покупках, але й на базових товарах, як їжа. Дані Ощадбанку показали, що падіння кількості закладів громадського харчування в січні було найбільшим з 2021 року, а витрати ресторанів досягли найнижчого рівня за три роки в листопаді-на початку грудня 2025 року, пише Reuters.

У лютому реальне зростання споживчих витрат вперше за два роки впало до нуля. Росія прогнозує економічне зростання на рівні 1,3% цього року після 1% у 2025 році, 4,9% у 2024 році та 4,1% у 2023 році. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання на рівні 0,8% на 2026 рік.

Дослідження центрального банку показало, що в 11 часових поясах Росії люди шукають дешевші варіанти: їжу у фастфуді або супермаркетах замість ресторанів, продукти харчування зі знижками в супермаркетах, ремонт автомобілів замість нових покупок, а також охолодження ринку житла.

Кількість закриття кафе та ресторанів у столиці у 2025 році зросла порівняно з 2024 роком, тоді як кількість точок продажу кави на винос продовжує зростати,

– повідомив центральний банк Росії.

До слова, експерт Іван Ус запевняє, що економічні проблеми Росії наразі визнає навіть верхівка влади, про це він розповів у коментарі 24 Каналу.

Зокрема міністр економічного розвитку країни Максим Решетников прямо каже, що країна вже вичерпала всі можливі ресурси. І це відбувається на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів та бюджетних обмежень.

Таким чином, падіння на 1,5% ВВП в першому кварталі 2026 року, про які було офіційно заявлено, не відповідають дійсності. Цей відсоток набагато вищий, зазначає економіст Ус.

Для того, щоб розуміти реальний стан речей в Росії, варто слухати їхні економічні форуми, як-от Санкт-петербурзький чи Московський економічні форуми. На них виступають люди, які, в принципі, працюють в економіці. І якщо у людей реально проблеми, вони не будуть казати, що все чудово,

– пояснює пан Іван.

Шоколадна криза може накрити світ

Після стрімкого зростання у 2024 році ринок какао переживає різкий розворот, повідомляє Bloomberg. Ф'ючерси впали більш ніж на 70% від пікових значень, що стало наслідком зниження попиту та покращення врожаїв.

Дешевша сировина поступово проходить через ланцюги постачання, що потенційно може знизити вартість шоколадної продукції. Однак наразі виробники ще використовують дорогі запаси або рецептури зі зменшеним вмістом какао.

Загалом зараз шоколад, який ви їсте може взагалі не містити какао через кризу на ринку какао, пише CNBC. Через екстремальну волатильність цін на сировину та неврожаї в Африці, кондитерська індустрія почала глобальний перехід на "альтернативний шоколад".

Щоб зберегти доступну ціну для масового споживача, виробники змінюють рецептуру. На полицях магазинів дедалі частіше з’являються продукти з маркуванням "зі смаком шоколаду" замість справжнього складу.

Серед найпопулярніших альтернатив є кероб (рожкове дерево): класичний замінник, що не містить кофеїну.

Гарбузове насіння та нут – нові технологічні рішення для створення текстури та смаку.

Рослинні жири використовують для заміни дорогого какао-масла.

Експерти, опитані CNBC, вважають, що ринок солодощів незворотно розділиться на два табори. Більша частина масового ринку перейде на сурогати та рослинні аналоги. Водночас справжні плитки зі 100% вмістом какао-продуктів перейдуть у категорію Luxury.

Альтернативний шоколад захопить мас-маркет, тоді як справжній шоколад дедалі більше ставатиме предметом розкоші, доступним не кожному,

– зазначають аналітики.

