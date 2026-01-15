ФОПів у 2026 році штрафуватимуть на 150% вартості товару: за що точно покарають

У 2026 році ФОПів масово штрафуватимуть за порушення, що пов’язані з фіскальними чеками. Як штраф можуть нарахувати 100% або 150% вартості товару чи послуги, яку ви надаєте.

Які штрафи діють у 2026 році? Перехідний період завершився, тож підприємців штрафуватимуть за порушення правил фіскалізації, пише 24 Канал з посиланням на юркомпанію Богдана Янківа. За продаж товарів без чека передбачена така відповідальність: 100% вартості товару чи послуги — за перше порушення;

150% вартості — за кожне наступне порушення. За що ФОП точно оштрафують? Податківці перевіряють не лише наявність РРО або ПРРО, а й правильність їх використання. Найпоширеніші підстави для штрафів: відсутній касовий апарат або програмний РРО на місці розрахунків;

використовується незареєстрований або несправний РРО;

покупка проведена не на повну суму;

у чеку немає обов’язкових даних (назви товару, номера чека, QR-коду);

покупцю не видали паперовий чек без його згоди на електронний;

продаж підакцизних товарів без правильної фіскалізації. Крім фінансових санкцій за РРО, можливі й додаткові адміністративні штрафи за порушення касової дисципліни. Що треба пам’ятати? Кожна готівкова операція вимагає чека – незалежно від того, отримуєте ви гроші чи повертаєте; Повернення товару не скасовує необхідності фіскалізації операції; Один і той самий товар може призвести до кількох штрафів, якщо не дотримуватися правил на всіх етапах. Які ще штрафи для ФОПів є? ФОПи можуть отримати штрафи за прострочення податків, неоформлених працівників та торгівлю без реєстрації. За невчасну подачу звітності можна отримати 340 гривень штрафу, а за відсутність первинних документів – 1 020 гривень.

Найвища сума штрафу, яку можуть виписати ФОПу, може коливатися в сумі від 80 тисяч до 240 тисяч гривень, інколи навіть більше, залежно від отриманого виду покарання.

Штраф для ФОПів 1 та 2 групи за несплату податків становить 50% від несплаченої суми. ФОП 3 групи при затримці сплати до 30 днів отримують штраф 5%, понад 30 днів – 10%.