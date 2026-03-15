Змусять виплатити 10 мінімалок: ФОП можуть оштрафувати за одну помилку

Робота без офіційного оформлення працівників залишається одним із найбільш небезпечних порушень для підприємців, і при цьому одним з найдорожчих. За певні порушення ФОП оштрафують на 10 або 30 мінімальних зарплат.

Які штрафи для ФОП за неоформленого працівника?

Основні покарання передбачені трудовим законодавством, розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Якщо інспектори вперше знаходять працівника без офіційного оформлення, штраф становить 10 мінімальних зарплат:

У 2026 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 гривень;

Тому сума штрафу дорівнює 86 470 гривень за кожного працівника, який працює без трудового договору.

за кожного працівника, який працює без трудового договору. Окрім санкцій за трудовим законодавством, існує ще адміністративна відповідальність: вона передбачає штраф від 8 500 до 17 000 гривень.

Для ФОП на спрощеній системі є невелике послаблення: під час першої перевірки інспектори інколи обмежуються лише попередженням. Але це не означає, що підприємець взагалі уникне фінансових наслідків.

Який штраф за повторне порушення?

Якщо протягом року інспектори знову виявлять неоформлених працівників, штраф значно зростає. У такому випадку підприємцю доведеться заплатити 30 мінімальних зарплат за кожного працівника. У 2026 році це становить 259 410 гривень.

На практиці інколи трапляється така ситуація: інспектори фіксують порушення, роблять попередження і залишають підприємство. Після цього підприємець починає терміново оформлювати персонал – шукає бухгалтера або готує документи.

Але якщо перевірка повертається вже наступного дня і знову знаходить тих самих неоформлених працівників, це вважається повторним порушенням. Тому навіть кілька днів затримки з офіційним оформленням співробітників можуть обернутися для бізнесу дуже великими фінансовими втратами.

