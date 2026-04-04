Штрафи на несплату податків: скільки доведеться заплатити за місяць затримки

В Україні законодавство суворо регулює своєчасну сплату податків. Правила оподаткування та відповідальність за їх порушення визначає Податковий кодекс.

Які штрафи на несвоєчасну сплату податків?

Закон передбачає різне покарання за несплату податків – від фінансових санкцій до кримінальної відповідальності. І все залежить від того, наскільки серйозним є порушення, пише ДПС.

Дивіться також Видавали фейкові чеки: податкова "спіймала на гарячому" мережу, яка дурила покупців

Найчастіше платники стикаються з фінансовими санкціями за несвоєчасну сплату податків.

Відповідно до статті 124 Податкового кодексу України штрафи сягають:

якщо затримка становить до 30 календарних днів – 5% від суми податкового боргу;

від суми податкового боргу; якщо затримка сплати понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Ба більше, згідно зі статтею 109 ПКУ, для застосування цього штрафу не обов’язково доводити вину платника. Тобто відповідальність настає автоматично за сам факт прострочення.

Якщо ж податкова доведе, що несплата була умисною, застосовуються вищі штрафи:

25% від суми несплаченого податку – за перше порушення.

50% від суми несплаченого податку – за повторне порушення упродовж 3 років.

Яка пеня за несплату податків?

Окрім штрафів, на суму боргу нараховується пеня. Вона обчислюється за кожен день прострочення, пише Все про податки в Україні.

Пеня розраховується за кожен день прострочення, включаючи день погашення, із застосуванням 100% річної облікової ставки Національного банку України, що діє на відповідний день,

– зазначається в матеріалі.

Таким чином, пеня розраховується за формулою:

пеня = сума податкового боргу × облікова ставка НБУ ÷ 365 днів × кількість днів прострочення.

У результаті навіть невелика затримка може обійтися досить дорого. Наприклад, якщо борг становить 10 000 гривень, а облікова ставка НБУ – 15%, пеня за 10 днів протермінування складе: 10 000 × 15% ÷ 365 × 10 = 41,10 гривень у день.

Яка адміністративна відповідальність?

Для посадових осіб підприємств передбачена окрема відповідальність.

Згідно зі статтею 163-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на сплату податків:

штраф становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 – 170 гривень);

(85 – 170 гривень); у разі повторного порушення протягом року — від 10 до 15 НМДГ (170 – 255 гривень).

Важливо! Найсерйозніші наслідки передбачені ст. 212 Кримінального кодексу України – за умисне ухилення від сплати податків. Покарання залежить від розміру несплачених сум. За особливо важливі суи можливе навіть позбавлення волі.

Новини щодо податків в Україні: