Підозра у зловживанні: керівника Львівського ІТ Кластера відсторонили від посади

Директора Lviv IT Cluster Степана Веселовського відсторонили від посади через можливі зловживання повноваженнями. Щоб підтвердити чи спростувати звинувачення, проведуть аудит.

Що відомо про відсторонення Степана Веселовського?

Наглядова рада анонсувала проведення комплексного аудиту для перевірки діяльності виконавчого директора та управлінської команди, пише DOU.

Це потрібно, щоб розслідувати можливе зловживання повноваженнями. Зокрема, у вересні 2025 року Степан Веселовський передав права на частину торговельних марок кластера своєму заступнику Юрію Огоновському без погодження з Наглядовою радою. Йдеться, зокрема, про бренди IT Arena, IT Research, IT Research Salary Report та IT Meets.

Веселовський також зареєстрував низку нових юридичних осіб: Громадська спілка "Юніон Ван", ТОВ "СВес ТЕК", ТОВ "СВ КОНСАЛТИНГ".

Ми мали мати зустріч цього тижня для подальшого діалогу, але з незрозумілих причин отримали таке. Щодо всіх ТМ питання було вирішене ще кілька місяців тому. І наглядова рада про це була в курсі. Вони належать Асоціації,

– зазначає Веселовський.

Відомо, що на період відсторонення обов’язки виконавчого директора тимчасово виконуватиме голова Наглядової ради Святослав Кавецький. У коментарі DOU він зазначив, що Кластер у правовій площині планує повернути торговельні марки.

Що буде з командою?

Вся команда Кластера залишає організацію, про що 26 січня повідомили у Lviv IT Cluster.

На жаль, звичний процес обговорень та дискусій з Наглядовою радою щодо майбутнього Кластера отримав новий виток і ми зіткнулися з баченням та діями, які суперечать нашим цінностям та амбіціям,

– повідомили у заяві.

Команда залишає організації усі поточні проєкти, торгові марки та інші матеріальні та нематеріальні активи, які належать асоціації "Львівський Кластер Інформаційних Технологій та Бізнес-Послуг".

Розвиток IT-бізнесу в Україні