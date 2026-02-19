Укр Рус
Бізнес Актуальні новини У деяких містах Bolt працюватиме цілодобово: перелік населених пунктів
19 лютого, 19:40
3

У деяких містах Bolt працюватиме цілодобово: перелік населених пунктів

Валерія Моргун
Основні тези
  • Bolt відновлює цілодобову роботу в 28 містах України.
  • Поїздки під час комендантської години дозволені для нагальних потреб.

Компанія Bolt, що надає послуги таксі, відновлює цілодобову роботу в 28 містах України. Для деяких потреб будуть дозволені поїздки під час комендантської години.

Де та чому Bolt працюватиме цілодобово?

Таксі буде працювати 24 годину на добу через складну ситуацію в енергетиці та відповідно до рішень влади, про що повідомили у компанії.

Читайте також До 1 мільйона гривень від держави: хто може отримати грант на бізнес у 2026 році 

Поїздки в комендантську годину дозволені для таких нагальних потреб:

  • доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень світла;
  • дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;
  • отримати доставку їжі, ліків чи інших предметів першої потреби.

Таксі відновлює роботу "24/7 в усіх містах, де працює сервіс Bolt". Про це наголосили у дописі на сторінці у Facebook.

Повний перелік міст, де вночі можна замовити поїздки з Bolt:

  1. Біла Церква;
  2. Вінниця;
  3. Дніпро;
  4. Дрогобич;
  5. Житомир;
  6. Запоріжжя;
  7. Івано-Франківськ;
  8. Камʼянське;
  9. Камʼянець-Подільський;
  10. Київ та міста-супутники;
  11. Кривий Ріг;
  12. Кременчук;
  13. Кропивницький;
  14. Луцьк;
  15. Львів;
  16. Миколаїв;
  17. Мукачево;
  18. Одеса;
  19. Полтава;
  20. Рівне;
  21. Суми;
  22. Тернопіль;
  23. Ужгород;
  24. Харків;
  25. Хмельницький;
  26. Черкаси;
  27. Чернівці;
  28. Чернігів.

Зверніть увагу! Для поїздок під час комендантської в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Нагадаємо, що таксі Uklon працює цілодобово вже у 26 містах України. З 7 лютого поїздки від компанії стали доступні ще у семи містах:

  1. Харків;
  2. Запоріжжя;
  3. Дніпро;
  4. Кривий Ріг;
  5. Миколаїв;
  6. Суми;
  7. Чернігів.

Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик Президента України та згідно з постановою Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці,
– йдеться у дописі.

Важливо! Сервіс працює безперервно ще з січня у таких містах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Що ще слід знати про таксі в Україні?

  • Сервіс Uklon надав кожному пасажиру знижку на таксі – на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діє з 23:15 до 05:00. Використати його може користувач сервісу один раз протягом ночі.
  • Водночас цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa – 50% знижки на поїздки з вокзалів та до них. Також у таксі Bolt надали залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.