У деяких містах Bolt працюватиме цілодобово: перелік населених пунктів

Компанія Bolt, що надає послуги таксі, відновлює цілодобову роботу в 28 містах України. Для деяких потреб будуть дозволені поїздки під час комендантської години.

Де та чому Bolt працюватиме цілодобово?

Таксі буде працювати 24 годину на добу через складну ситуацію в енергетиці та відповідно до рішень влади, про що повідомили у компанії.

Читайте також До 1 мільйона гривень від держави: хто може отримати грант на бізнес у 2026 році

Поїздки в комендантську годину дозволені для таких нагальних потреб:

доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень світла;

дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;

отримати доставку їжі, ліків чи інших предметів першої потреби.

Таксі відновлює роботу "24/7 в усіх містах, де працює сервіс Bolt". Про це наголосили у дописі на сторінці у Facebook.

Повний перелік міст, де вночі можна замовити поїздки з Bolt:

Біла Церква; Вінниця; Дніпро; Дрогобич; Житомир; Запоріжжя; Івано-Франківськ; Камʼянське; Камʼянець-Подільський; Київ та міста-супутники; Кривий Ріг; Кременчук; Кропивницький; Луцьк; Львів; Миколаїв; Мукачево; Одеса; Полтава; Рівне; Суми; Тернопіль; Ужгород; Харків; Хмельницький; Черкаси; Чернівці; Чернігів.

Зверніть увагу! Для поїздок під час комендантської в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.

Нагадаємо, що таксі Uklon працює цілодобово вже у 26 містах України. З 7 лютого поїздки від компанії стали доступні ще у семи містах:

Харків; Запоріжжя; Дніпро; Кривий Ріг; Миколаїв; Суми; Чернігів.

Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик Президента України та згідно з постановою Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці,

– йдеться у дописі.

Важливо! Сервіс працює безперервно ще з січня у таких містах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Що ще слід знати про таксі в Україні?