"Ми не застраховані": чи планує Київстар знову піднімати ціни на тарифи

Через здорожчання електроенергії та збитки від масованих обстрілів мобільні оператори України вже у кілька етапів піднімали вартість тарифів. Президент Київстару розповів, чи планується чергове підвищення цін.

Що буде з тарифами Київстар?

У компанії Київстар повідомили, що перегляд тарифів уже відбувся, і нових змін у найближчій перспективі не планується. Про це розповів президент компанії Олександр Комаров, пише "РБК-Україна".

Ми, на жаль, не застраховані від зовнішніх факторів. Кожен перегляд цін – це вимушена реакція на ринкову реальність, яка залежить від зростання вартості базових ресурсів та не є унікальною практикою лише Київстар,

– каже Комаров.

За його словами, витрати на електроенергію у лютому 2026 року зросли приблизно на 200% порівняно з лютим 2023 року. Також суттєво збільшилися витрати на радіочастотний моніторинг (майже на 35%) та рентну плату за радіочастотний спектр (на 37%). Окрім цього, щороку зростають витрати на оплату праці.

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

