Популярні тарифи просто зникнуть: один з мобільних операторів змінює правила
- Відомий мобільний оператор закриває кілька тарифів з 10 березня 2026 року.
- Компанія планує представити нову лінійку тарифів вже згодом.
Деякі тарифи Київстару закриваються, тому нові абоненти не зможуть підключити їх або перейти на них. Стало відомо, що саме зникне.
Які тарифи Київстар закриваються?
Оновлення чекає на абонентів Київстар вже з 10 березня 2026 року, повідомив мобільний оператор.
Для українці будуть недоступні такі тарифи:
- Бізнес UA. Лайт;
- Бізнес UA. Оптимум;
- Бізнес UA. Максимум;
- Бізнес UA. Онлайн;
- ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;
- ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес.
Ми активно працюємо над тим, щоб надавати ще більше можливостей для корпоративних клієнтів і відповідати їх реальним потребам сьогодення. Тому ми представимо нову лінійку тарифів, що створена з урахуванням щоденних викликів сучасного бізнесу,
– повідомили у компанії.
Про нові тарифи Київстар стане відомо вже з 10 березня.
Які є дешеві тарифи Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Що з вартістю тарифів у інших операторів?
Vodafone підвищує ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.