Ціна вас вразить: українці можуть отримати один з найдешевших мобільних тарифів

Мобільний оператор Київстар пропонує кілька тарифів із різною вартістю, але один із них залишається найдоступнішим. Йдеться про тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт, однак підключити його можуть не всі користувачі.

Хто може підключити найдешевший тариф Київстару?

У березні 2026 року за базовий пакет потрібно платити 220 гривень на місяць, пише Київстар.

Дивіться також Мінус 140 гривень на нові тарифи: відомий мобільний оператор запровадив знижки

Проте він доступний не всім українцям. Підключити його можуть:

люди від 60 років (у тому числі ті, кому виповнюється 60 у місяці активації);

особи з інвалідністю I – III групи.

Активувати тариф можна лише у фізичних магазинах оператора. Для цього потрібно взяти із собою документи – паспорт або ID-картку та ідентифікаційний код. Дані також можна підтвердити через застосунок Дія.

Людям з інвалідністю додатково необхідно показати відповідне посвідчення або довідку від медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити статус.

Що входить у тариф за 220 гривень?

Пакет послуг ВСЕ РАЗОМ Комфорт включає:

10 Гігабайт мобільного інтернету, з яких 8 Гігабайт доступні у роумінгу;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на дзвінки по Україні;

100 SMS;

доступ до Київстар ТБ (пакет "Легкий");

домашній інтернет.

Які ще є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень

ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Як змінилися ціни на тарифи та послуги в інших операторів?