Ціна вас вразить: українці можуть отримати один з найдешевших мобільних тарифів
- Тариф від відомого мобільного оператора коштує 220 гривень на місяць: він є найдешевшим, проте доступний не для всіх.
- Пакет включає 10 Гігабайт мобільного інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі тощо.
Мобільний оператор Київстар пропонує кілька тарифів із різною вартістю, але один із них залишається найдоступнішим. Йдеться про тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт, однак підключити його можуть не всі користувачі.
Хто може підключити найдешевший тариф Київстару?
У березні 2026 року за базовий пакет потрібно платити 220 гривень на місяць, пише Київстар.
Проте він доступний не всім українцям. Підключити його можуть:
- люди від 60 років (у тому числі ті, кому виповнюється 60 у місяці активації);
- особи з інвалідністю I – III групи.
Активувати тариф можна лише у фізичних магазинах оператора. Для цього потрібно взяти із собою документи – паспорт або ID-картку та ідентифікаційний код. Дані також можна підтвердити через застосунок Дія.
Людям з інвалідністю додатково необхідно показати відповідне посвідчення або довідку від медико-соціальної експертної комісії, щоб підтвердити статус.
Що входить у тариф за 220 гривень?
Пакет послуг ВСЕ РАЗОМ Комфорт включає:
- 10 Гігабайт мобільного інтернету, з яких 8 Гігабайт доступні у роумінгу;
- безлімітні дзвінки всередині мережі;
- 100 хвилин на дзвінки по Україні;
- 100 SMS;
- доступ до Київстар ТБ (пакет "Легкий");
- домашній інтернет.
Які ще є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Як змінилися ціни на тарифи та послуги в інших операторів?
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.