Нові ціни через 2 дні: з 15 квітня відомий мобільний оператор змінює вартість тарифів

Мобільний оператор lifecell попередив абонентів про зміни в низці тарифів. Оновлення почнуть діяти вже з 15 квітня 2026 року і торкнуться як вартості, так і наповнення пакетів.

Які будуть ціни на тарифи lifecell?

Йдеться насамперед про бізнес-тарифи та лінійку "Діджитал офіс", а також деякі спеціальні пропозиції. Про це у lifecell повідомили завчасно.

У частини тарифів змінять навіть назви, у більшості – піднімуть вартість або збільшать обсяг інтернету та хвилин. Оператор пояснює: разом із ціною оновлюється і наповнення пакетів – десь додають більше гігабайтів або хвилин, але не всюди.

Лінійка "Діджитал офіс"

"Діджитал офіс 250" буде "Діджитал офіс 280"(буде 280 гривень замість 250);

"Діджитал офіс 250+" буде "Діджитал офіс 300" (буде 300 гривень замість 250);

"Діджитал офіс 300" буде "Діджитал офіс 350" (буде 250 гривень замість 300).

Тарифи для бізнесу

"Бізнес Спілка" (і післяоплата) – буде 200 гривень замість 150;

"Бізнес Альянс" (і післяоплата) – буде 220 гривень замість 200;

"Бізнес Ліга" (і післяоплата) – буде 280 гривень замість 250.

Чому тарифи на мобільний зв’язок в Україні зростають та які ціни в Європі?

Учасники ринку пояснюють, що йдеться не лише про комерційне рішення, а й про питання стійкості інфраструктури в умовах війни й економічного тиску. За словами економіста й експерта телеком-ринку Анатолія Амеліна, український мобільний зв’язок сьогодні демонструє якість, яка часто перевищує показники європейських і навіть американських операторів.

Український мобільний інтернет і зв'язок – на голову вище європейського і тим більше американського! Серйозно. У Берліні я ловив 4G з перебоями. У центрі міста! У Вашингтоні швидкість іноді змушувала нервово оновлювати сторінку,

– зазначає він.

Водночас ціна на мобільний зв’язок в Україні залишається однією з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 ГБ становить близько 7 – 8,5 євро на місяць. Для порівняння: у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

А втім, низька ціна має і зворотний бік. За останні два роки українські оператори були змушені суттєво інвестувати в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів.

Ціна на мобільний звʼязок у різних країнах / Інфографіка з фейсбуку Анатолія Амеліна

Те, що побудували українські оператори за останні два роки, не має аналогів у світі. Ніде. Ні в одній країні(!): 100% базових станцій – з батареями… не менше 25% станцій у кожному регіоні – з генераторами на 72 години,

– пояснює Амелін.

