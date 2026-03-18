Укр Рус
Плюс 60% до ціни уже за два тижні: ще один оператор піднімає вартість тарифів
18 березня, 15:51
3

Плюс 60% до ціни уже за два тижні: ще один оператор піднімає вартість тарифів

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • З 2 квітня lifecell підвищує вартість архівних тарифів, ціни зростуть на 66%, 20%, 68%, чи на 41%.
  • Акційний тариф "Просто Лайф" для нових абонентів, які переходять в мережу, коштує 120 гривень і включає безлімітні дзвінки всередині мережі та 8 ГБ інтернету.

Мобільний оператор lifecell вкотре піднімає вартість мобільних тарифів, проте зміни торкнуться лише певної лінійки. У деяких випадках ціна може зрости одразу на 100 гривень.

Як зміняться ціни на тарифи lifecell?

lifecell запровадить зміни від 2 квітня, пише OBOZ.

Дивіться також Доступні тарифи на мобільний від 120 гривень: як українцям платити менше 

Ціна пакету послуг у тарифі "Просто Лайф" може піднятися на 66%, "Вільний Лайф" може подорожчати на 20%, "Смарт Лайф" аж на 68% та "Жара Лайт" – +41%. Отже, ціни на тарифні плани будуть такі:

"Просто Лайф":

  • стандартна ціна – підвищення з 210 до 320 гривень;
  • якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано – підвищення з 180 до 270 гривень;
  • якщо номер перенесено до lifecell – підвищення з 120 до 200 гривень.

"Вільний Лайф":

  • стандартна вартість – з 425 до 500 гривень;
  • номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 375 до 450 гривень;
  • номер перенесено до lifecell – з 240 до 300 гривень.

"Смарт Лайф":

  • стандартна вартість – з 300 до 400 гривень;
  • номер ідентифіковано або персоніфіковано – з 250 до 350 гривень;
  • номер перенесено до lifecell – з 160 до 270 гривень.

"Жара Лайт":

  • здорожчання з 195 до 275 гривень.

Який найдешевший тариф на мобільний від lifecell?

Оператор lifecell пропонує акційний тариф "Просто Лайф" для тих, хто готовий перейти до мережі зі своїм номером. У такому разі пакет коштує 120 гривень на чотири тижні. За ці гроші абонент отримує:

  • безлімітні дзвінки всередині мережі;
  • 8 Гігабайтів мобільного інтернету;
  • 300 хвилин на дзвінки на інші українські номери.

Крім того, якщо абонент регулярно і вчасно поповнює рахунок, оператор нараховує ще 300 додаткових хвилин для розмов з іншими мережами.

Як піднімуть ціни інші мобільні оператори?

  • Київстар підвищує вартість деяких архівних тарифів з 31 березня щонайменше на 50 гривень. Зокрема, поки відомо про зростання вартості лінійки LOVE UA.

  • Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.