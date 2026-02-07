Ціни злетіли, проте варіанти до 200 гривень є: найдешевші тарифи lifecell, Київстар та Vodafone
- У 2026 році тарифи мобільних операторів lifecell, Київстар та Vodafone зросли, але є варіанти до 200 гривень на місяць.
- В одного з операторів є тариф для українців 60+ років за 220 гривень.
У 2026 році тарифи мобільних операторів lifecell, Київстар та Vodafone значно здорожчали, проте все ще можна знайти пропозиції до 200 гривень на місяць. Також є спецтариф для пенсіонерів.
Які найдешевші тарифи Vodafone?
З 14 січня мобільний оператор підвищив тарифи, тому ціни змінилися, повідомляє 24 Канал.
Якщо брати тарифи, які враховують наявність безкоштовних хвилин для дзвінків по Україні та гігабайти інтернету, то серед пропозицій є Flexx GO за 280 – 350 гривень за умови укладення контракту.
Також користувачі, які перенесли свій номер від іншого оператора, платитимуть дешевше.
Які найдешевші тарифи Київстар?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то "Все разом Легкий" від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Які найдешевші тарифи lifecell?
У lifecell найдешевшим тарифом є "Максі" від 190 гривень, що передбачає наявність гігабайтів інтернету та дзвінків по Україні, проте ціна може різнитися:
- 190 гривень, якщо номер перенесено від іншого оператора,
- 250 гривень, якщо номер ідентифіковано,
- 300 гривень – стандартна вартість.
Відомий мобільний оператор Київстар з 6 лютого змінює умови для абонентів, що стосується дії номера. Тепер 365 днів для номера поділятимуться на 2 етапи. Перевірити термін дії номера можна через запит *114#.
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium)