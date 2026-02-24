Втратила мільярд доларів: компанія в США буде судитися з Трампом

Логістичний гігант США FedEx вимагає повернути гроші з мит Трампа, які компанія сплатила під час імпорту товарів. Точно суму поки не називають, проте торік FedEx повідомляла, що вплив політики Трампа на бізнес оцінили в 1 мільярд доларів.

Чому FedEx подає в суд на Трампа?

Позов до Суду міжнародної торгівлі США подали 23 лютого – після того, як Верховний суд США скасував тарифи, запроваджені свого часу Дональдом Трампом, пише The Wall Street Journal.

Компанія хоче повернути всі кошти, які з неї стягнули у вигляді мит. Раніше ці платежі компанія збирала з американських імпортерів, а інколи й безпосередньо з клієнтів, які отримували посилки з-за кордону. Якщо гроші вдасться відсудити, їх планують компенсувати тим, хто фактично заплатив.

Хоча Верховний суд не розглядав питання відшкодування, FedEx вжила необхідних заходів для захисту своїх прав як імпортера, щоб добиватися повернення сплачених мит від Митної та прикордонної служби США. На даний момент ні регулятори, ні суди не визначили жодної процедури повернення коштів,

– йдеться на сайті FedEx.

Генеральний директор FedEx Радж Субраманіам каже, що тарифи Трампа серйозно вдарили по бізнесу: обсяги транстихоокеанських перевезень впали на 25%, а можливості партнерів з Азії скоротилися майже на 35%.

Зауважте! Торік керівництво FedEx оцінювало негативний вплив торговельної політики Трампа на свій прибуток у сумі близько 1 мільярда доларів. Відповідачами у справі виступають Митна та прикордонна служба США, її комісар Родні Скотт та безпосередньо уряд Сполучених Штатів.

Що відомо про скасування тарифів Трампа?