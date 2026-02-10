Ціни зростуть вже у лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів
- З 17 лютого Vodafone підвищує ціни на архівні тарифи, які закриті для нових абонентів, через подорожчання електроенергії.
- Київстар також піднімає вартість окремих тарифів з 1 березня, зі збільшенням кількості гігабайтів для роумінгу.
З 17 лютого мобільний оператор Vodafone підніме ціни на старі тарифи для мобільного. Деякі з них здорожчають на понад 100 гривень.
Як Vodafone змінить ціни на тарифи?
Здорожчання зачепить лише окремі архівні тарифи, які закриті для підключення нових абонентів, повідомили в MZU.
Дивіться також Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell 2026: як платити до 200 гривень на місяць
Таке рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії для бізнесу. Поки відомо, що з 17 лютого збільшується вартість послуги "Рік без абонплат”. Відповідно, наприкінці лютого буде змінена вартість пакету послуг в тарифах:
- Joice: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;
- Joice Start 2023: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;
- SuperNet Start+: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;
- Joice Start: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;
- Joice Start Special: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;
- Turbo: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;
- Joice PRO: 400 гривень на місяць замість 330 гривень;
- Joice PRO 2023: 430 гривень на місяць замість 320 гривень;
- SuperNet Pro: 445 гривень на місяць замість 340 гривень;
- Joice MAX 2023: 500 гривень на місяць замість 390 гривень;
- Joice MAX: 520 гривень на місяць замість 450 гривень;
- SuperNet Unlim: 545 гривень на місяць замість 470 гривень;
- Light+: 230 гривень на місяць замість 185 гривень.
Зауважте! Вартість пакета послуг розраховано приблизно, деталі оператор повідомить згодом.
До слова, Київстар також піднімає вартість окремих тарифів. Наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня, зміни відбудуться в архівних тарифних планах:
- Смачний
- Київстар Комфорт 2018
- LOVE UA Базовий
- LOVE UA Свобода/Свобода 2022
- Безлім Соцмережі
- Без меж lite
- ТВІЙ Улюблений
Вартість пакета послуг підвищать на 50 – 90 гривень. Відповідно, збільшать кількість гігабайтів для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.
Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone і lifecell у січні?
Київстар з 6 січня 2026 року увів два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Також деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, зросли у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium).