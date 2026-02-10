Ціни зростуть вже у лютому: Vodafone піднімає вартість тарифів

З 17 лютого мобільний оператор Vodafone підніме ціни на старі тарифи для мобільного. Деякі з них здорожчають на понад 100 гривень.

Як Vodafone змінить ціни на тарифи?

Здорожчання зачепить лише окремі архівні тарифи, які закриті для підключення нових абонентів, повідомили в MZU.

Дивіться також Найдешевші тарифи Київстар, Vodafone та lifecell 2026: як платити до 200 гривень на місяць

Таке рішення ухвалили у зв’язку з подорожчанням електроенергії для бізнесу. Поки відомо, що з 17 лютого збільшується вартість послуги "Рік без абонплат”. Відповідно, наприкінці лютого буде змінена вартість пакету послуг в тарифах:

Joice: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;

Joice Start 2023: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;

SuperNet Start+: 330 гривень на місяць замість 260 гривень;

Joice Start: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;

Joice Start Special: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;

Turbo: 340 гривень на місяць замість 270 гривень;

Joice PRO: 400 гривень на місяць замість 330 гривень;

Joice PRO 2023: 430 гривень на місяць замість 320 гривень;

SuperNet Pro: 445 гривень на місяць замість 340 гривень;

Joice MAX 2023: 500 гривень на місяць замість 390 гривень;

Joice MAX: 520 гривень на місяць замість 450 гривень;

SuperNet Unlim: 545 гривень на місяць замість 470 гривень;

Light+: 230 гривень на місяць замість 185 гривень.

Зауважте! Вартість пакета послуг розраховано приблизно, деталі оператор повідомить згодом.

До слова, Київстар також піднімає вартість окремих тарифів. Наступна хвиля підвищення запланована на 1 березня, зміни відбудуться в архівних тарифних планах:

Смачний

Київстар Комфорт 2018

LOVE UA Базовий

LOVE UA Свобода/Свобода 2022

Безлім Соцмережі

Без меж lite

ТВІЙ Улюблений

Вартість пакета послуг підвищать на 50 – 90 гривень. Відповідно, збільшать кількість гігабайтів для роумінгу в межах послуги Roam Like At Home.

Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone і lifecell у січні?