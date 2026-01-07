Облігації заморожені в Москві: Дуров розповів, чи залежить Telegram від російських грошей

Світ шокувала новина про замороження у Москві облігацій Telegram на близько 500 мільйонів доларів. Співзасновник месенджера Павло Дуров розповів, що насправді все не так, як здається на перший погляд.

Що говорить Дуров про облігації Telegram?

Павло Дуров запевнив, що Telegram не залежить від російського капіталу, пише 24 Канал.

Дивіться також Українці дедалі більше покладаються на Telegram: дослідження показало, що за цим стоїть

У нашому нещодавньому розміщенні облігацій на суму 1,7 мільярда доларів не брали участі жодні російські інвестори. Старі облігації, випущені у 2021 році, були здебільшого погашені та не становлять проблеми,

– розповів бізнесмен.

За його словами, власники облігацій не є акціонерами і не мають права голосу щодо рішень Telegram. Саме він є єдиним акціонером.

Що відомо про замороження облігацій?

Telegram з 2021 року випустив облігації на суму понад чотири мільярди доларів, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Зокрема у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 мільярда доларів. За словами джерел Financial Times, Telegram викупив більшу частину бондів із терміном погашення у 2026 році.

Але частина паперів виявилася заблокованою у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) у зв'язку з санкціями проти Росії. Тому у виданні стверджували, що Telegram, як і раніше, залежить від російського капіталу.

Нагадаємо! Євросоюз, США та Велика Британія запровадили заморожування активів та інші обмеження щодо Національного розрахункового депозитарію Росії у 2022 році.

Що ще слід знати про ситуацію щодо Telegram?