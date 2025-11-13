В бізнес-імперії Міндіча не лише "Квартал 95": які компанії йому приносили дохід

Після втечі за кордон фігуранта справи про незаконне збагачення Тимура Міндіча, у фокусі опинилися його численні бізнеси. Крім "Кварталу 95", бізнесмен володіє активами низки інших компаній – від кіновиробництва до добувної галузі.

Що відомо про бізнес Тимура Міндіча в Україні?

Найвідомішим бізнесом корупціонера Тимура Міндіча є Студія "Квартал 95", однак попри це він є бенефіціаром в багатьох інших компаніях, проаналізував 24 Канал.

У базі Опендатабот йдеться про те, що ТОВ "Квартал 95", співвласником якого є бізнесмен, займається виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Наразі у Студії "Квартал 95" відреагували стосовно ситуації з бізнесменом та заявили, що події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Там додали, що співвласник, тобто Міндіч, нібито має лише юридичний зв'язок.

Нагадуємо, що в помешканнях бізнесмена європейського походження Тимура Міндіча були проведені обшуки внаслідок виявлення корупційних схем. Однак незадовго до цього йому вдалося втекти за кордон.

Відомо, що обшук відбувся в 4-х квартирах, які розташовані в Києві та пов'язані з бізнесменом.

Цікаво! Влітку цього року народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк опублікував фото однієї із квартир Міндіча, а саме ванну, де був встановлений золотий унітаз. Схожий стиль полюбляв президент-втікач Віктор Янукович, який також володів золотим унітазом в резиденції "Межигір'я".

В ДПСУ пояснюють, що нібито бізнесмен мав повне право виїхати, адже має 3-х неповнолітніх дітей. Нагадуємо, що Міндіч виїхав за 4,5 години до обшуків.

Де Міндіч є кінцевим бенефіціаром?

Відповідно до даних YouControl, Тимур Міндіч є засновником/бенефіціаром низки компаній, серед яких, наприклад, Stadium Family (ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ"), де частка, яка йому належить, складає 75%.

Нагадуємо! Міндіч був продюсером цього ютуб-каналу. Через корупційний скандал Stadium Family припинило роботу.

Крім цього, Міндіч є кінцевим бенефіціарним власником в таких компаніях, як ТОВ "Скай Фуд Сервісес" та ТОВ "КОФЕ БАР ПЛЮС", діяльність яких пов'язана з наданням послуг мобільного харчування,

Також йдеться про ТОВ "Солюшнс", що займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

ТОВ "ДРАЙВ ПРОДАКШН", ТОВ "НЕКСТ ЛАЙН ПРОДАКШН" (у парі з Сергієм Шефіром), ТОВ "КІНОСТОЛИЦЯ" та чимало інших – всі вони займаються виробництвом кіно- та відеофільмів, телевізійних програм,

Міндіч виявився кінцевим бенефіціарним власником й в ТОВ "КВАРЦИТ ДМ", що займається добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, зазначається в YouControl.

Хто такий кінцевий бенефіціарний власник: це фізична особа, яка може мати вирішальний вплив на управління чи діяльність компанії. Таким власником вважається особа, яка володіє часткою у 25% та більше.

Якими компаніями досі керує Міндіч?

Тимур Міндіч керує на сьогодні акціонерним товариством "Генезіс", основний вид діяльності якого – "Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти". Його частка становить – 37,5%.

Крім того, він є серед уповноважених осіб щодо БО "Київ Тора Центр". А з ТОВ "Евентус Менеджмент" він був пов'язаний ще раніше.

Також відомо з даних Опендатабот, що бізнесмен керував ТОВ "Мегатона" (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). Але на час останнього оновлення даних, станом на 13 листопада, стан юридичної особи – припинено.

Міндічу належить ще й британський дистриб'ютор діамантів Meylor Global, свідчать дані Forbes. А в одному із розслідувань нардепа Железняка йдеться про те, що до грудня 2024 року бізнесмен був пов'язаний із діамантовим бізнесом у Росії.

Річ у тім, що через українську лабораторію Alkor-D, яка була створена на базі заводу "Ізумруд", бізнесмен займався лабораторно вирощеними алмазами: лабораторія їх експортувала, а потім їх купляли компанії, що пов'язані з Міндічем, зокрема Meylor Global.

Зауважте! Дружина Міндіча, Катерина Вербер, раніше була бенефіціарним власником в ТОВ "Завод "Ізумруд", діяльність якого пов'язана з виробництвом ювелірних і подібних виробів. Але з 2021 року її було видалено як бенефіціарку.

Що відомо про схеми Міндіча?