Список магазинів поповнився: де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти

Дві мережі супермаркетів та маркетплейс Rozetka додали до переліку магазинів, де можна розплатитися "тисячею Зеленського" за українські товари. 24 грудня – останній день оформлення виплати, тому українцям, які ще цього не зробили, варто поквапитися.

Де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти?

Перелік магазинів постійно поповнюється, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Дивіться також Зеленський анонсував нові грошові виплати у 2026 році за прикладом США

24 грудня стало відомо, що у NOVUS, LIGA PRIM і онлайн на Rozetka тепер можна скористатися карткою "Національний кешбек". На цю картку українці отримують коштів "Зимової підтримки", або ж так звану "тисячу Зеленського".

Нагадаємо, що з 18 грудня кошти з "тисячі Зеленського" та "Нацкешбеку" можна витратити у таких магазинах:

Auchan;

SPAR;

VARUS;

Torba;

"Сімі23";

MAUDAU.

"Сільпо";

"Фора";

THRASH!ТРАШ!;

Fozzy;

"Близенько".

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року .

. Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?