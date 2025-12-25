"Тисяча Зеленського" на ліки: у яких аптеках можна витратити гроші

Кошти із "Зимової підтримки" можна витратити не лише на комуналку чи книги, а й на лікарські засоби. Проте є обмеженння щодо категорій ліків та переліку аптек, де можна розплатитися "тисячею Зеленського".

Які ліки можна купити за "тисячу Зеленського"?

Програма поширюється виключно на ліки українського виробництва, які зареєстровані в системі "Національний кешбек", пише 24 Канал з посиланням на перелік.

Дивіться також Список магазинів поповнився: де можна витратити "тисячу Зеленського" на продукти

Якщо ділити ліки на категорії, то це:

жарознижувальні та знеболювальні засоби;

антисептики;

бинти, пластирі, медичні рукавички;

назальні краплі та спреї;

мазі, гелі, розчини;

вітаміни та дієтичні добавки;

тест-смужки та інші медичні вироби.

Рецептурні ліки також входять до програми, але лише за наявності рецепта від сімейного лікаря.

У яких аптеках витратити "тисячу Зеленського"?

Оплату "зимовою тисячею" приймають такі аптечні мережі:

"АНЦ"; "Подорожник"; "Аптека 911"; "Аптека оптових цін"; "Оптимальна аптека"; "Копійка"; "Здрава"; "Бажаємо здоров’я"; "Аптека низьких цін №1"; "Аптека доброго дня"; "Біла ромашка".

Переважно це офлайн-аптеки, однак у деяких мережах доступна й онлайн-оплата.

До якого часу можна використати "зимову тисячу"?

Якщо кошти надійшли на картку "Національний кешбек" через Дію, їх можна витратити до 30 червня 2026 року .

. Якщо кошти отримати через Укрпошту, можна витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

На що ще можна витратити "тисячу Зеленського"?