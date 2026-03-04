У лідерах – Енергоатом та "АТБ": які компанії в Україні заробили найбільше грошей
- Понад 380 тисяч підприємств України подали фінансову звітність за 2025 рік, з них 381,9 тисяч компаній на 4 березня.
- ТОП-10 компаній за чистим доходом включає "Д.Трейдінг", НАЕК Енергоатом, "АТБ-Маркет", і половина з них перебуває у державній власності.
Понад 380 тисяч підприємств України подали фінансову звітність за 2025 рік. Найбільше доходів отримали енергокомпанії та мережі супермаркетів, як "АТБ" та "Сільпо".
Які компанії отримали найбільше доходів у 2025 році?
Станом на 4 березня фінансову звітність подали 381,9 тисяч компаній, пише YouControl.
У ТОП-10 лідерів за чистим доходом від реалізації потрапили:
- ТОВ "Д.Трейдінг" – 292,4 мільярди гривень (+35,5%)
- НАЕК Енергоатом – 254,7 мільярди гривень (+23,0%)
- ТОВ "АТБ-Маркет" – 247,3 мільярдів гривень (+18,4%)
- ГК "Нафтогаз Трейдинг" – 130,3 мільярдів гривень (+4,3%)
- НАК "Нафтогаз України" – 124,6 мільярди (-21,1%)
- ТОВ "ДЛ Солюшн" – 114,1 мільярдів гривень (+29,6%)
- ТОВ "Сільпо-Фуд" – 106,1 мільярдів гривень (+14,0%)
- ТОВ "Кернел-Трейд" – 105,9 мільярдів гривень (+16,5%)
- АТ "Укрнафта" – 99,4 мільярдів гривень (-5,5%)
- АТ "Укрзалізниця" – 89,0 мільярдів гривень (-13,5%)
Серед компаній-лідерів половина перебуває у державній власності.
Новини українського бізнесу
У 2022 році 12 197 компаній в Україні змінили місце реєстрації, зокрема найбільше у сфері оптової торгівлі. Київ залишається найбільш популярним напрямком для релокації.
У 2025 році підприємці сплатили 59,88 мільярдів гривень єдиного податку, що на 9% більше ніж раніше. Найбільше податку сплачено у Києві (13,2 мільярдів гривень), Львівській (5,4 мільярдів) та Дніпропетровській областях (5,2 мільярдів).
Українці зареєстрували в Польщі майже сотню тисяч ФОПів, що свідчить про активний розвиток бізнесу українських біженців. Присутність українців у ЄС сприяє економічному зростанню, наприклад, у Польщі українці становлять 2,7% ВВП.