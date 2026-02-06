Укр Рус
6 лютого, 14:44
3

Uklon працюватиме в комендантську годину ще у 7 містах: яку знижку можна отримати

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • З 7 лютого Uklon працюватиме цілодобово в 26 містах України, включаючи прифронтові міста, такі як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів.
  • Кожен пасажир може отримати знижку на нічну поїздку, активуючи промокод Uklon.

З 7 лютого водії сервісу таксі Uklon працюватимуть цілодобово у 26 містах України. Проте є певні умови для використання таксі в комендантську годину.

Де таксі Uklon працюватиме вночі?

Рішення сервіс ухвалив у відповідь на заклик Президента України, повідомили в Uklon.

З 7 лютого послуга працюватиме у прифронтових містах, де раніше таксі в комендантську годину було недоступним. Це Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів. Повний перелік міст, де сервіс працює безперервно:

  1. Біла Церква
  2. Вінниця
  3. Дніпро
  4. Житомир
  5. Запоріжжя
  6. Івано-Франківськ
  7. Камʼянець-Подільський
  8. Камʼянське
  9. Київ
  10. Кривий Ріг
  11. Кременчук
  12. Кропивницький
  13. Луцьк
  14. Львів
  15. Миколаїв
  16. Одеса
  17. Полтава
  18. Рівне
  19. Суми
  20. Тернопіль
  21. Ужгород
  22. Харків
  23. Хмельницький
  24. Черкаси
  25. Чернівці
  26. Чернігів.

Як отримати знижку на нічне таксі Uklon?

Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Для того, щоб скористатися нею, варто:

  • встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;
  • у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" звернути промокод Uklon за 1 обіймашку;
  • активувати його в застосунку Uklon.

Зауважте! Промокод діє з 23:15 до 05:00. Один користувач сервісу Uklon може використовувати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

Від чого залежать ціни на таксі?

  • Під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі зростають через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту, а таксі на кшталт Bolt, Uklon і Uber не мають фіксованих тарифів. Експерти вважають, що розв'язання проблеми можливе через розвиток громадського транспорту, що не припиняє роботу під час тривог.

  • Ціни на таксі цієї зими в Україні можуть зрости також через підвищення акцизів на пальне та відключення світла. Загалом тарифи на поїздки в таксі формуються динамічно під впливом багатьох факторів, включно із цінами на пальне та активністю водіїв, погодними умовами та іншими економічними чинниками.
     