Зв'язок без кордонів: як Україна стала першою країною поза ЄС з доступом до роумінгової зони

Україна є першою країною поза блоком, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу. Тепер українські абоненти можуть відправляти повідомлення та телефонувати відповідно до свого тарифу. Виняток може стосуватися лише мобільного інтернету.

Які переваги матимуть українські абоненти в Європі?

Ще влітку 2025 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо про приєднання до зони роумінгу з Євросоюзом, а з 1 січня 2026 року закон набув чинності, передає 24 Канал.

Відповідно до цього українці, які виїхали за межі України можуть телефонувати, відправляти повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських номерів без додаткової плати у 27 країнах Євросоюзу.

Річ у тім, що до цього українці в ЄС могли отримати лише тимчасовий безплатний роумінг, який запровадили мобільні оператори на добровільних умовах після 24 лютого 2022 року.

Повідомлення та зв'язок матиме таку ж якість та швидкість, як вдома.

Залишаються безплатними дзвінки в екстрені служби.

Все те саме зберігається і для абонентів з країн Євросоюзу під час поїздки до України.

Зверніть увагу! Єдиний виняток стосується мобільного інтернету. Адже якщо в Україні абонент має великий пакет або безлім, то оператори в роумінгу можуть обмежувати трафік для того, щоб уникнути збитків.

Які вартість роумінгу від українського оператора?

Наприклад на сайті мобільного оператора "Київстар" йдеться про те, що протягом доби в роумінгу абонент може скористатися максимум 99 пакетами інтернету та 99 пакетами SMS, при цьому новий пакет підключається автоматично після вичерпання попереднього.

Якщо абонент використає максимальну кількість пакетів за день або на рахунку буде недостатньо коштів для їх оплати, почне діяти похвилинна та помегабайтна тарифікація. Водночас вартість послуг залежить від тарифної зони країни перебування.

У першій зоні SMS коштують 2 гривні, а мобільний інтернет – 1 гривня за мегабайт,

у другій зоні – 2 гривні за SMS і 2 грн за мегабайт,

у третій – 5 гривні за SMS та 3 гривні за мегабайт.

