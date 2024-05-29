Кешбек на українські товари: доктор економічних наук пояснив нюанси

Невдовзі запрацює програма "Український кешбек", яка має на меті підтримати український бізнес. Адже зараз ми спостерігаємо доволі неприємну ситуацію, коли збільшується імпорт, а експорт залишається доволі низьким.

Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, пояснивши, що саме така проблема лежить у витоках створення програми "Український кешбек". До того ж це дозволить українцям мати кращі економічні перспективи для майбутнього розвитку.

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Яка ідея лежить в основі програми

Під час війни суттєво збільшується імпорт, причому імпорт, який пов'язаний не тільки з енергетичним устаткуванням, енергосировиною чи зброєю, а імпорт споживчих товарів. Натомість експорт залишається низьким.

Задля того, щоб фінансувати імпорт нам доводиться використовувати резерви Національного банку й грошові надходження, які ми маємо від наших партнерів.

Тому виникла гарна ідея проводити імпортозаміщення – стимулювати українське виробництво, щоб зменшувати імпорт, а в перспективі мати можливість збільшувати експорт. Для цього треба допомогти українцям купувати товари, які вироблені в Україні,

– пояснив Андрій Длігач.

Схожі приклади ми вже бачили в агросфері, коли аграріям, які купують техніку українського виробництва, компенсують певну частину від її вартості. Це збільшує надходження до державного бюджету. Подібну ідею можна реалізовувати й в інших сферах, щоб підтримати власного виробника.

Що передбачає програма

Ще взимку 2024 року Президент України анонсував ідею з кешбеком. Її мета – допомогти українцям, які залишаються в країні та мотивувати їх купувати вітчизняні бренди, а не імпортні. А заохотити це робити саме через кешбек, тобто повернення частини від сплачених коштів на спеціальну картку.

Для цього потрібно домовитись із банками, торговельними мережами, щоб такий механізм почав працювати. Це гарна ідея українцям повернути гроші та простимулювати українське виробництво.

Але наша ідея була в тому, щоб переконати уряд, що програму треба реалізувати як бізнес-ініціативу, тобто сам бізнес має знайти подібні ресурси та частину своїх акційних програм перекласти на український кешбек. Не держава, а бізнес має бути драйвером у цьому процесі,

– наголосив голова Adventer Group.

Бо наразі виглядає так, що частину 45 мільярдів гривень, які закладені в бюджет Міністерства економіки на стимулюючі програми, можуть бути витрачені на "Український кешбек".

"У будь-якому разі державі зараз не варто витрачатися на подібні програми. Краще сконцентруватися на інших заходах: оптимізації витрат державного бюджету, стимулюванню бізнес-активності, пошуку можливостей фінансування виробництва зброї, а все це передбачає радикальні зміни в українському бюджеті", – підкреслив доктор економічних наук.

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