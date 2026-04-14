Для посилок по Україні, з AliExpress чи Temu: Укрпошта запустила поштомати і нову послугу
- Укрпошта запустила перші поштомати в Києві, ще 30 з'являться на півдні України.
- Нова функція в застосунку дозволяє клієнтам безкоштовно перенаправляти посилки по Україні та з AliExpress і Temu, якщо відправлення ще не надійшло до відділення.
Укрпошта запустила перші поштомати та функцію керування посилками у застосунку. Поштомати вже з’явилися в Києві, проте ще 30 встановлять в іншому місті на півдні України.
Що відомо про поштомати Укрпошти?
Перші 70 поштоматів з’явилися у Києві, ще 30 згодом будуть в Одесі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Також передбачена функція керування посилками в мобільному застосунку "Укрпошта 2.0": клієнти можуть безкоштовно перенаправляти посилки по Україні та з AliExpress і Temu, якщо відправлення ще не надійшло до відділення:
- у поштомат;
- в інше відділення;
- продовжити терміни зберігання;
- змінити отримувача.
А якщо посилка вже у відділенні, а клієнту потрібне інше відділення чи поштомат, є можливість перенаправити посилку за звичайним тарифом.
У поштоматі ваша посилка буде безкоштовно зберігатися до 7 днів, а потім буде спрямована до найближчого відділення, якщо ви її не заберете. Перші пару тижнів для доставки в поштомат доступні передплачені посилки, а за кілька тижнів ми запустимо оплату в додатку та ще 30 поштоматів в Одесі,
– розповів Смілянський.
Загалом понад 1 000 поштоматів планують запустити по всій країні до кінця року.
Як зросли тарифи Укрпошти?
З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.
Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.
Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта запровадила спеціальний тариф для військових: відправлення в прифронтові області за спецціною, а в інші області зі знижкою 25%. Знижка діє на відправлення до 30 кілограмів, якщо їх створено онлайн, і доступна військовим, авторизованим у застосунку Армія+.
Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.
Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.