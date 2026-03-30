"Це піз**ж, НБУ втратив береги": за що директор Укрпошти розкритикував Нацбанк

Днями в мережі спалахнув скандал щодо штрафу, який на Укрпошту наклав Національний банк. Директор компанії Ігор Смілянський розкритикував Нацбанк за це та згадав про прогнози щодо "дефолту Укрпошти".

Що Ігор Смілянський сказав про НБУ?

Ігор Смілянський розкритикував Національний банк через прогнози про "дефолт" Укрпошти та заяви про його "некомпетентність", як гендиректора, пише в "5 канал".

Національний банк трохи втратив береги із розуміння українського законодавства. Так само коли НБУ минулого року прокоментував питання дефолту Укрпошти. Я вибачаюсь, на підставі чого? Укрпошта в дефолті? Ні, працює,

– каже Смілянський.

Також він додав, що нині капітал поштового оператора позитивний, а 4 квартал 2025 року Укрпошта завершила з рекордним прибутком.

Тому я, як громадянин України, сподіваюсь, що інші прогнози, які дає Національний банк, будуть трохи кращі по якості, ніж прогноз щодо дефолту Укрпошти. Я їм тоді сказав, що це піз**ж, і можу сьогодні в очі повторити,

– розповів Смілянський.

За що оштрафували Укрпошту?

Деталі регулятор повідомив на офіційному сайті. Виявилося, що національний поштовий оператор порушив вимоги законодавства.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури ухвалив 16 березня – за результатами безвиїзного нагляду.

Штраф наклали через неподання Укрпоштою до Нацбанку даних, що запитувалися відповідно до вимог у встановлені строки.

Зазначена установа (АТ "Укрпошта" – 24 Канал) зобов'язана сплатити штраф протягом 5 робочих днів із дня отримання рішення,

– йдеться в повідомленні регулятора.

Яка була відповідь Укрпошти?