Українці будують бізнес-імперію в Польщі: які ТОП-5 найпопулярніших сфер
- Українці стали лідерами серед іноземців у відкритті бізнесів у Польщі, випередивши білорусів і китайців.
У 2025 році іноземці зареєстрували в Польщі 10,5 тисячі нових підприємств. Справжніми лідерами у відкритті бізнесів стали українці, які випередили навіть білорусів та китайців.
Бізнес у Польщі: скільки компаній відкрили українці?
Найбільшу активність у створенні бізнесу продемонстрували громадяни України, Білорусі, Китаю та Німеччини, пише "Мінфін".
- Українці посіли перше місце у рейтингу за кількістю відкритих бізнесів.
- Друге місце посіли білоруси, які зареєстрували 1 370 підприємств, що майже на 2 000 менше, ніж у громадян України.
- Третю позицію зайняли підприємці з Китаю з показником 610 компаній, піднявшись із п’ятого місця роком раніше.
- Німці утримують четверте місце з 514 зареєстрованими бізнесами.
До першої десятки також увійшли підприємці з Туреччини, Індії, Великої Британії, Чехії та Італії.
Найбільш популярними сферами для відкриття бізнесу серед іноземців у Польщі стали громадське харчування та ресторанна справа – 694 нові заклади. Значну частку також займають:
- автомобільні перевезення (484 компанії);
- будівельна галузь (480);
- ІТ-сектор (380);
- консалтинг (308);
- кадрові агентства (225);
- оптова торгівля (224).
Експерти пов’язують таку структуру інвестицій із відносно низьким порогом входу в окремі галузі, стабільним попитом на послуги та розвитком внутрішнього ринку Польщі.
Як українці впливають на ВВП Польщі та інших країн Європи?
Українці за кордоном – економічно активні члени суспільства, які здебільшого інтегруються до місцевих економік. Приплив населення дозволяє країнам Європи розв'язувати проблеми нестачі робочих рук і старіння націй. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.
За словами експерта Василя Воскобойника, присутність українців у ЄС дає відчутний економічний ефект, адже серед них працевлаштовані:
- у Польщі – 900 тисяч українців;
- у Німеччині – 295 тисяч;
- у Чехії – близько 390 тисяч.
Українці – не тягар для Європи. Це надбання, за яке європейці готові конкурувати. Ми опинилися в унікальній ситуації, коли за українців за кордоном конкурують Україна, Польща, Чехія, Німеччина. З одного боку це викликає приємне здивування, а з іншого – розуміння, що перед нашою країною постає дуже суттєвий виклик.
Про внесок українців в економіки цих держав свідчать наступні цифри за підсумком 2024 року:
- у ВВП Польщі – 2,7%;
- Чехії – 2,2 – 2,3% ВВП;
- Німеччини – близько 0,6 – 0,7% ВВП.
Де українці в Польщі заробляють найбільше?
Середня зарплата у бізнес-секторі Польщі у вересні 2025 року становила 8 750 злотих брутто, що перевищує 100 тисяч гривень.
Найшвидше зарплати зростають у промислових галузях, таких як виробництво комп'ютерів, електроніки, транспортного обладнання та машинобудування.