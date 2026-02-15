Це не завжди безплатно: скільки коштує відкрити ФОП у 2026 році

Якщо ви плануєте зайнятися підприємницькою діяльністю та офіційно отримувати з цього дохід, варто зареєструватися як фізична особа-підприємець. До того ж у 2026 році зробити це в Україні значно простіше, аніж ще кілька років тому.

Скільки коштує відкрити ФОП?

Подати заяву можна в автоматичному режимі через кабінет громадянина на порталі Дія. І хоча процедура абсолютно безкоштовна, певних витрат може потребувати підготовка.

Наприклад, майбутньому підприємцеві може знадобитися платна консультація бухгалтера чи юриста, зокрема для вибору видів економічної діяльності (КВЕДів) і системи оподаткування (загальна або спрощена).

А от подати заяву для реєстрації ФОПа можна самостійно й без зайвих витрат – це займе у вас до 10 хвилин.

Сервіс доступний для повнолітніх громадян України, які мають повну цивільну правоздатність і дієздатність, а також присвоєний РНОКПП.

Як зареєструвати ФОП через Дію?

Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія. У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму. Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Запис про реєстрацію з'явиться в ЄДР протягом двох робочих днів. Виписку можна отримати в розділі "Результат надання адміністративних послуг" за кодом опису, що надійде на пошту, або в кабінеті громадянина. Вона має юридичну силу.

Що варто знати про види ФОПів?