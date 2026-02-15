Це не завжди безплатно: скільки коштує відкрити ФОП у 2026 році
- Процедура реєстрації ФОП у 2026 році в Україні є безплатною, зробити це онлайн можна через портал Дія.
- Однак підготовка може потребувати витрат на консультації бухгалтера для вибору КВЕДів і системи оподаткування.
Якщо ви плануєте зайнятися підприємницькою діяльністю та офіційно отримувати з цього дохід, варто зареєструватися як фізична особа-підприємець. До того ж у 2026 році зробити це в Україні значно простіше, аніж ще кілька років тому.
Скільки коштує відкрити ФОП?
Подати заяву можна в автоматичному режимі через кабінет громадянина на порталі Дія. І хоча процедура абсолютно безкоштовна, певних витрат може потребувати підготовка.
Наприклад, майбутньому підприємцеві може знадобитися платна консультація бухгалтера чи юриста, зокрема для вибору видів економічної діяльності (КВЕДів) і системи оподаткування (загальна або спрощена).
А от подати заяву для реєстрації ФОПа можна самостійно й без зайвих витрат – це займе у вас до 10 хвилин.
Сервіс доступний для повнолітніх громадян України, які мають повну цивільну правоздатність і дієздатність, а також присвоєний РНОКПП.
Як зареєструвати ФОП через Дію?
- Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія.
- У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву".
- Заповніть онлайн-форму.
- Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.
Запис про реєстрацію з'явиться в ЄДР протягом двох робочих днів. Виписку можна отримати в розділі "Результат надання адміністративних послуг" за кодом опису, що надійде на пошту, або в кабінеті громадянина. Вона має юридичну силу.
Що варто знати про види ФОПів?
Нагадаємо, в Україні існує чотири групи ФОПів, кожна з яких має свої умови щодо видів діяльності та послуг, кількості найманих працівників тощо.
У 2026 році максимальний місячний розмір єдиного податку для першої групи – 332,80 гривень, другої групи – 1 729,40 гривень, третьої групи – 5% від доходу. А от військовий збір перша, друга та четверта групи ФОПів сплачують однаково – 864,70 гривень, тоді як третя – 1% від фактично отриманого доходу, пише ДПС.