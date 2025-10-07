Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили організоване угруповання, яке займалося контрабандним перевезенням швейцарських годинників і елітних ювелірних виробів.

БЕБ викрило банду контрабандистів?

До складу групи входило 11 людей, серед них – п'ятеро працівників "Укрзалізниці" та кілька представників приватного бізнесу, повідомили в БЕБ, інформує 24 Канал.

За даними слідства, учасники схеми закуповували коштовності в ОАЕ, Гонконзі та інших країнах, після чого завозили їх до Польщі. Далі контрабанду передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава – Київ, які ховали її у конструктивних порожнинах вагонів.

Коштовності перевозили "Укрзалізницею" / Фото БЕБ

Як збували товар?

У столиці товари реалізовували через власний магазин, приймаючи оплату готівкою, безготівкою та криптовалютою.

Під час обшуків у потязі, приміщеннях магазину та будинках фігурантів правоохоронці вилучили контрабандні вироби відомих брендів і 800 тисяч доларів готівки.

Загальна вартість знайдених ювелірних виробів та годинників перевищує 10 мільйонів доларів,

– ідеться у повідомленні правоохоронців.

У причетних до схеми провели обшуки / Фото БЕБ

Яка відповідальність чекає контрабандистів?

Усім 11 фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон у великому розмірі організованою групою. Злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 11 років із конфіскацією майна.

За рішенням суду накладено арешт на активи підозрюваних, зокрема автомобілі та яхту, придбані за кошти, отримані від незаконної діяльності.

