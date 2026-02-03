ФОП доступна нова виплата на генератор: як оформити гроші через Дію і хто не зможе цього зробити
- Малі ФОПи 2-ї або 3-ї групи можуть отримати виплату для купівлі енергообладнання через Дію, якщо вони не працюють на окупованих чи бойових територіях.
- Розмір допомоги варіюється від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників, причому ФОП має бути зареєстрований до 1 грудня 2025 року.
Малі ФОПи можуть отримати грошову виплату від держави, яку можна витратити на купівлю енергообладнання чи пального й оформити через Дію. Проте є умови, пов’язані зі сплатою податків та кількістю найманих працівників.
Хто може отримати виплату на генератор?
У програмі можуть брати участь ФОПи 2-ї або 3-ї групи, повідомляє Дія.
Дивіться також Не лише сплатити податки: що мають зробити ФОПи у лютому, щоб не дістати штраф
Вони мають працювати у сферах:
- торгівлі продуктами;
- харчування;
- медицини;
- перевезень;
- освіти.
Заяву можуть подати ФОПи, які не перебувають та не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях активних бойових дій.
Спрямувати допомогу можна на:
- Енергообладнання: генератори, акумулятори, інвертори, СНЕ.
- Сонячна енергія: панелі та всі необхідні комплектуючі.
- Електротовари: стабілізатори, захисні пристрої, кабелі, матеріали для монтажу.
- Експлуатація: пальне для генераторів та послуги з монтажу чи введення обладнання в роботу.
- Комунальні платежі: оплата послуг електропостачання.
Як оформити гроші через Дію?
- Авторизуйтеся на порталі Дія (розділ "Допомога ФОП на енергостійкість").
- Перевірте дані про себе;
- Оберіть, на що плануєте витратити допомогу;
- Підтвердьте, що допомога буде витрачена за цільовим призначенням;
- Відкрийте Дія.Картку;
- Оберіть Дія.Картку;
- Перегляньте дані заяви й підпишіть її;
- Очікуйте нарахування.
Який розмір грошової допомоги на енергостійкість?
Розмір допомоги залежить від кількості найманих працівників:
- 1 працівник – 7 500 гривень;
- 2 працівники – 9 000 гривень;
- 3 працівники – 10 500 гривень;
- 4 працівники – 12 000 гривень;
- 5 працівників – 13 500 гривень;
- 6+ працівників – 15 000 гривень.
Зауважте! Для отримання виплати дата реєстрації ФОП має бути 1 грудня 2025 або раніше, наявні наймані працівники, відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ за найманих працівників станом на 26 січня 2026.
Яка ще допомога є для бізнесу?
В Україні діє програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%", яку розширили у січні 2026 року.
Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 мільйонів гривень.
До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, також додали когенераційні установки. Таким чином бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації.