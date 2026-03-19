Бізнес отримуватиме більші компенсації за знищене майно: як зросла сума виплат
- Компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшено до 30 мільйонів гривень, а для решти території – до 3 мільйонів гривень.
- Скасовано норму про зменшення суми компенсації на обсяг раніше отриманих грантів, а заявки можна уточнити до 1 травня 2026 року.
Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків, тому компенсації за пошкоджене або знищене майно зростуть. В окремих випадках сума збільшилася на десятки мільйонів гривень.
Яку компенсацію за збитки через війну можна отримати?
Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 мільйонів гривень, а для решти території розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 мільйонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Дивіться також Бізнес просить не підвищувати тарифи Укрзалізниці: є ризик, що буде криза
За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:
- збільшили граничну суму компенсації – з 10 мільйонів гривень до 30 мільйонів;
- скасували норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
- заявки можна уточнити до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно.
За напрямом компенсації страхової премії:
- збільшили граничну суму компенсації з 1 мільйона гривень до 3 мільйонів;
- пришвидшили можливість отримати підтримку – подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.
Як подати заявку на отримання компенсації?
Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:
- Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
- Подати до Агентства заяву про надання компенсації.
- До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.
- Протягом 30 днів отримати компенсацію.
Які є виплати за зруйноване житло в Україні?
Компенсації за зруйноване житло в Україні залежать від статусу заявника, де пільгові категорії мають пріоритет у черзі, але не отримують більшу суму.
До пріоритетних категорій належать учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, та інші, причому пріоритет можна застосувати лише до одного житлового об'єкта.
Основними критеріями для отримання виплати є знищення житла внаслідок воєнних дій, підтвердження права власності, та офіційне обстеження зруйнованого житла.
У разі відмови у компенсації, власник має право оскаржити рішення, отримавши письмове пояснення причин відмови та подавши скаргу до вищого органу або суду.