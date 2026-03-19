Бізнес отримуватиме більші компенсації за знищене майно: як зросла сума виплат

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків, тому компенсації за пошкоджене або знищене майно зростуть. В окремих випадках сума збільшилася на десятки мільйонів гривень.

Яку компенсацію за збитки через війну можна отримати?

Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 мільйонів гривень, а для решти території розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 мільйонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

збільшили граничну суму компенсації – з 10 мільйонів гривень до 30 мільйонів;

скасували норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;

заявки можна уточнити до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно.

За напрямом компенсації страхової премії:

збільшили граничну суму компенсації з 1 мільйона гривень до 3 мільйонів;

пришвидшили можливість отримати підтримку – подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Як подати заявку на отримання компенсації?

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:

Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати до Агентства заяву про надання компенсації. До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта. Протягом 30 днів отримати компенсацію.

