19 березня, 12:00
Бізнес отримуватиме більші компенсації за знищене майно: як зросла сума виплат

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Компенсацію за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшено до 30 мільйонів гривень, а для решти території – до 3 мільйонів гривень.
  • Скасовано норму про зменшення суми компенсації на обсяг раніше отриманих грантів, а заявки можна уточнити до 1 травня 2026 року.

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків, тому компенсації за пошкоджене або знищене майно зростуть. В окремих випадках сума збільшилася на десятки мільйонів гривень.

Яку компенсацію за збитки через війну можна отримати?

Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 мільйонів гривень, а для решти території розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 мільйонів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно:

  • збільшили граничну суму компенсації – з 10 мільйонів гривень до 30 мільйонів;
  • скасували норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;
  • заявки можна уточнити до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно.

За напрямом компенсації страхової премії: 

  • збільшили граничну суму компенсації з 1 мільйона гривень до 3 мільйонів;
  • пришвидшили можливість отримати підтримку – подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Як подати заявку на отримання компенсації?

Щоб  отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно: 

  1. Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
  2. Подати до Агентства заяву про надання компенсації.
  3. До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.
  4. Протягом 30 днів отримати компенсацію. 

Які є виплати за зруйноване житло в Україні?

  • Компенсації за зруйноване житло в Україні залежать від статусу заявника, де пільгові категорії мають пріоритет у черзі, але не отримують більшу суму.

  • До пріоритетних категорій належать учасники бойових дій, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, та інші, причому пріоритет можна застосувати лише до одного житлового об'єкта.

  • Основними критеріями для отримання виплати є знищення житла внаслідок воєнних дій, підтвердження права власності, та офіційне обстеження зруйнованого житла.

  • У разі відмови у компенсації, власник має право оскаржити рішення, отримавши письмове пояснення причин відмови та подавши скаргу до вищого органу або суду.